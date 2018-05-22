24 Haziran seçimleri: İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi

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İYİ Parti kurucusu ve milletvekili olan Yusuf Halaçoğlu, adaylık başvurusu olmasına rağmen sürpriz bir şekilde liste dışı kaldı. Halaçoğlu, İYİ Parti'nin kuruluşunda yer almadan önce 24., 25. ve 26. dönemlerde Kayseri milletvekili ve TBMM MHP Grup Başkanvekilliği yapmıştı.

MHP'den ayrılarak İyi Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir de listede yer bulamayan isimlerden oldu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan ise adaylık başvurusunda bulunmadığı için liste yer almadı.

Aşık Veysel'in torunu da aday

Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz'ın ise kendisi aday olmadığı için listede yer almadığı kaydediliyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olmasına rağmen aday gösterilmeyen bir başka isimse gazeteci Ruhat Mengi oldu.

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel'in torunu ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Çiğdem Özer ise İzmir birinci bölgede 4. sırada aday oldu.

Parti kurucularından ve Ermeni asıllı Elmas Grağos da İstanbul 3. Bölge 8. Sıradan aday gösterildi.

Kurmaylar ilk sıralarda

Partinin kurmaylarından Genel Sekreter Aytun Çıray İzmir 2. bölge 1. sıra, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın Ankara 1. bölge 1. sıra, Ümit Özdağ İstanbul 2. bölge 1. sıra, eski Kamusen Başkanı İsmail Koncuk Adana 1. sıradan, Musavat Dervişoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Lütfü Türkkan Kocaeli 1. sıra, emekli diplomat Aydın Sezgin Aydın 1. sıra, Şenol Bal Ankara 2. bölge 1. sıra, Berna Sukas Aydın 2. sıra, Mehmet Şeker İstanbul 2. bölge 2. sıra, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur da Demirel'in memleketi Isparta'dan 1. sıradan, Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan İzmir 1. bölge 3. sıradan listede yer buldu.

Sözcü Yazarı ilahiyatçı Ayşe Sucu, Ankara 3. bölge 5. sıra, Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik İstanbul 1. bölge 2. sıradan aday oldu.

Akşener'in avukatı Ferudun Bahşi Antalya 1. sıradan, Merkez Bankası eski Başkanı ve ekonomiden sorumlu kurmaylarından Durmuş Yılmaz Ankara 3. bölge 1. Sıradan, emekli Kurmay Albay ve Balyoz Mağduru Ali Türkşen Kocaeli 2. sıradan aday gösterildi.

Akademisyen, büyükelçi…

İYİ Parti listelerindeki akademisyen ve büyükelçi yoğunluğu da dikkat çekti.

2002'de faili meçhul cinayete kurban giden akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun akademisyen eşi Şengül Hablemitoğlu İzmir 2. Bölge 3. sıra, Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölüm Başkanı Ayhan Altıntaş Ankara 3. bölge 2. sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu Bursa 1. bölge 1. sıra, emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan Bursa 2. bölge 1. sıra, Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş Kayseri 1. sıra, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban Manisa 2. sıra, Şeker Fabrikaları eski Genel Müdürü Seyit Yücel de Yozgat 1. sıradan aday gösterildi.

RP'den AKP'ye…

Eski ANAP'lı Devlet eski Bakanı Ahat Andican İstanbul 3. bölge 1. sıra, eski MHP'li bakanlardan Abdülkadir Akcan Afyonkarahisar 2. sıra, eski DSP'li bakanlardan Aydın Tümen de Zonguldak'tan aday oldu.

Listelerde dikkat çeken bir başka isim ise kuruculardan Genel İdare Kurulu Üyesi Ersönmez Yarbay. Ankara 2. Bölge 2. Sıra adayı Yarbay siyasi hayatına, Akıncılar Derneği'nde başladı. Derneğin Ankara şube kurucusu ve başkanı oldu. Daha sonra Refah Partisi (RP) Ankara İl Başkanlığı yaptı. Ardından RP'den 20. Dönem Ankara Milletvekili oldu. RP kapatılınca yerine kurulan Fazilet Partisi'nin il başkanı oldu. AKP kurulurken Yarbay yine kurucular arasındaydı ve il başkanı olarak görev yaptı. 22. Dönem'de bu kez AKP listesinden Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. AKP ile yollarını ayırdıktan sonra da İYİ Parti'nin kuruluşunda görev aldı.

Diyarbakır'a AKP'den İYİ Parti'ye

İYİ Parti'nin Güneydoğu'nun en önemli kenti Diyarbakır birinci sıradaki adayı Salim Ensarioğlu ise oldukça dikkat çekti.

AKP, 7 Haziran seçimlerinde "oy potansiyeli yüksek" diyerek ikinci sıraya Refah-Yol hükümeti döneminde Devlet Bakanlığı yapmış olan Salim Ensarioğlu'nu koymuştu.

Ancak AKP beklediği oyu alamayınca 1 Kasım Salim Ensarioğlu liste dışı kalmış, yerine yeğeni Galip Ensarioğlu'nu listeye girmişti.

Bu arada ilk istifa haberi de gelmekte gecikmedi. Yüksek Seçim Kurulu'na listeler teslim edildikten sonra İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan Osman Ertürk Özel, istifasını duyurdu. İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı olan Özel, İzmir 1. Bölge 5. sırada yer almıştı.

DP de listelerde

"Millet İttifakı" içinde yer alan Demokrat Parti (DP) de İYİ Parti listelerinde yerini aldı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar 1. sıradan aday gösterildi.

DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay Muğla 2. sıradan, Muhtar Mahranlı Tekirdağ 2. sıradan, Osman Varol da İzmir 1. bölge 6. sıradan aday gösterildi.

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