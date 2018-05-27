24 Haziran seçimleri - Saadet Partililere saldırı: Taraflar ne diyor?

Dün gece saatlerinde Ankara-Konya yolu civarında caddelere bayraklama çalışması yapan Saadet Partililer MHP'lilerin saldırısına uğradı. Konunun tarafları BBC Türkçe'ye konuştu.

Saadet Partisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, başlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın olduğu grubun saldırısında 15 kişi darp edildi, 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olay sürecinde grubun başında MHP'li Mevlüt Karakaya ve MHP'nin birçok Ankara yöneticisi olmasına rağmen, dakikalar içerisinde sayıları ve saldırganlığı artan grup, gençlerimizi tabancalarla tehdit emiş ve demir sopalarla darp etmiştir."

Yaralananlar arasında Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yer alıyor. Geceyi yoğun bakımda geçiren Öztürk'ün tedavisi Gazi Hastanesi acil servisinde sürüyor.

'Ağzına silah sokulanlar oldu'

BBC Türkçe'ye konuşan Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın, saldırıya uğrayanlardan bazılarının ağızlarına silah sokulduğunu iddia ediyor:

"MHP'li Mevlüt Karakaya ve ekibi, MHP pankartlarını yırttıkları iddiasıyla arkadaşlarımıza saldırdı ve öldüresiye dövdüler. Çakarlı araçlarla geldiler. Tamamı silahlıydı. Arkadaşlarımız arasında kafasına silah dayanan, hatta ağzına silah sokulanlar oldu."

"Bir arkadaşımız yerde baygın olmasına rağmen durup durup dövmeye devam ettiler. Bu sadece korkutmak için değil, direkt adam öldürmeye teşebbüs. Bu olaylara bizzat şahit oldum."

BBC Türkçe'nin hakkındaki iddiaları sormak için ulaştığı MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, "Ankara Valiliği gerekli açıklamayı yapmış, doğru olanı da o" dedi.

Ankara Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, olay Saadet Partili iki kişinin MHP bayraklarını indirmesi nedeniyle başladı ve Saadet Partililerin 4 araçla olay yerine gelmesiyle büyüdü.

Dün geceyi yoğun bakımda geçiren Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk için gözaltı kararı alındı, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra Adliye'ye sevk edilecek.

Ayrıca savcılık tarafından 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve olaya karışan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Fakat hakkında işlem başlatılan 5 kişinin Saadet Partili mi yoksa MHP'li kişiler mi olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saadet Partisi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ifadesi alınıp serbest bırakılan 4 kişi ya da hakkında işlem başlatılan 5 kişi arasında Saadet Partili kimse bulunmuyor.

MHP: Arkadaşlarımız meşru müdafaa hakkını kullandı

Saadet Partili Aydın, "Hem saldıran tarafsınız hem yaralı olan tarafsınız, böyle bir saçmalık olamaz. Polis olay yerinde sadece MHP'lilerin beyanını esas aldı. Bizden bilgi talep bile etmedi" diyor ve Valilik açıklamasının taraflı olduğunu savunuyor.

Ayrıca polisten saldırının gerçekleştiği caddedeki MOBESE görüntülerinin de incelenmesini talep ettiklerini söylüyor.

Valiliğin açıklamasında Saadet Partisi adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün kendisine ait ruhsatlı tabanca ile havaya ateş açtığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı alındığı belirtiliyor.

Saadet Partili kaynaklar ise Öztürk'ün hem kendini hem de arkadaşlarını korumak ve olayı yatıştırmak için bir el havaya ateş ettiğini doğruluyor.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un Twitter hesabından yaptığı açıklamasında ise, Saadet Partililerin doğrudan MHP'lilere ateş ettiğini iddia ediyor:

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları partimizin afişlerini indirmişler. Bu durumu gören, yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız ancak grup başta sopa tekme ve yumruklarla cevap vermiş. Karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmıştır."

https://twitter.com/TurgayBastug/status/1000176606160277505

Saldırıya ilişkin diğer iddialar neler?

2-3 kişilik ekipler halinde çalışan Saadet Partisi ekibine planlı bir şekilde, 6-7'şer kişilik gruplar halinde ayrı ayrı saldırı yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Sosyal medyada öne çıkan iddialar arasında Saadet Partisi mensuplarına saldıran MHP'lilerin, bay-raklama çalışması yürütenlerin HDP'li olduklarını düşüncesiyle saldırdığı da yer alıyor.

Ayrıca Saadet Partisi'nin resmi açıklamasında, olayda sadece darp değil gaspın da olduğu ifade ediliyor:

"Saldırı sadece darp ve silah tehdidi şeklinde olmamış bazı gençlerimizin ceket, telefon ve araç anahtarları gasp edilmiş, telefon kamerasına çekilen görüntülerin büyük kısmı silinerek yok edilmiştir."

Karamollaoğlu ne dedi?

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Temel Karamollaoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamasında, saldırıyı başlatan olayın MHP'nin bayraklarının indirilmesi olduğu iddiasını yalanladı:

"Arkadaşlarımız o kadar özen göstermişler ki, MHP bayrakları sağlı sollu asıldığı için ne olur ne olmaz diye bizim bayraklarımızı sadece orta refüje asmışlar. Şu an hastanede yatan gencimizin durumu belli, taburcu olan gençlerimizin durumu belli. Eğer saldıranlar bunlar olsaydı karşı tarafta da herhalde birkaç tane yaralı olurdu.

"Seçime giderken polisin de çok daha dikkatli olması icap eder. Polise bizim arkadaşlarımız telefon edip çağırıyor ama ne yazık ki polis müdahale bile etmiyor. Böyle bir şey olur mu?"

AKP Grup Başkanvekili Turan: "Sorumlular mutlaka cezalandırılmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Levent Gök, Gazi Hastanesi'nde tedavisi süren Saadet Partisi üyesi yaralıları ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından, "Her siyasi partiye saygı duyuyoruz ama bu saygının ölçüsü şiddetin olmamasına bağlı" açıklamasını yaptı.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik bir ortamda siyaset yapmak, düşüncelerimizi ifade etmek, kamuoyu inandığımız düşünceleri duysun diye pankartlar afişler asmak siyasetin bir geleneğidir. Şiddet uygulamak, in-sanları sopayla dövmek, gecenin yarısında baskın düzenlemek ve insanları yaralamak doğru değil. Türkiye'nin bunları aşması lazım."

"Eğer Türkiye'nin önüne böyle bir tablo konacaksa bu gelecek açısından da son derece vahimdir. Geçmişte buna benzer çok vahim olaylar yaşadık, artık bu acı olayları yaşanmaması lazım. Bütün siyasi partiler demokratik ortamda düşüncelerini özgürce ifade edebilmeliler."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter'dan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu bir savaş değil, bu bir seçim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1000400867487559682

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırı iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi:

https://twitter.com/turanbulent/status/1000316074104156160

Saldırı sonrası HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, saldırıyı kınadıklarını belirtti:

"Savaşın Suriye'yi, Yemen'i ne hale getirdiği ortada. Dahili düşmanlıklar bu ülkede iç karışıklık, çatışma, savaşlara, siyonist/emperyalist emellere ve müdahalelere zemin hazırlar. Olan bu ülkeye olur."

"Yüzyıllık sorunlarla kutuplaştırılmış ve gerilmiş bu toplum karıştırılmaya ve çalıştırılmaya müsait bir toplumdur. Siyasetçilere ve medyaya düşen görev; toplumu sakinleştirmek ve karışıklık, çatışma çıkarmak isteyenlerin önüne geçmektir."

Şahin, açıklamasında ayrıca parti olarak 'geçmiş acılarından toplumsal barış için feragat ettiklerini' söyledi:

"HÜDA PAR olarak yaşadığımız tüm acıları içimize gömerek, olumsuzlukları ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak, toplumsal barış sağlamak, ülkeyi (emperyalist emeller doğrultusunda) karıştırılmaktan kurtarmak istiyor ve bunun çabasındayız."

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