24 Haziran seçimleri için siyaset gündemindeki çalışmalar yoğun şekilde sürerken, YSK'da seçmen listelerini askıya çıkardı. Muhtarlıklarda bugün itibarıyla asılan listeler 12 Mayıs Cumartesi Günü mesai bitimine kadar askıda olacak. Ayrıca vatandaşlar seçimle ilgili bilgilerine ysk.gov.tr adresinden de erişim sağlayabilecek.

Habertürk TV'den Duygu Kaya'ya konuşan Fulya Mahallesi Muhtarı Bülent Abdullah Özen, seçmenlere kritik uyarılarda bulundu.

Özen, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için 2-12 Mayıs tarihleri arasında cumartesi, pazar da dahil olmak üzere mesai saatleri içerisinde çalışacağız. Eskiden aynı binada oturanlar aynı sandıkta oy kullanıyorlardı. Yeni düzenleme ile aynı sandıkta kullanılmayabilir. Vatandaşlarımız 2-12 Mayıs tarihleri arasında mutlaka seçmen bilgilerini kontrol etsinler." dedi.

Yeni taşınma durumlarına değinen Özen, "Taşındıkları ilçedeki nüfus müdürlüğüne faturayla giderek ikamet adreslerini bildirsinler. Bildirdikleri halde isimleri listede yok ise bulundukları ilçedeki seçim kuruluna itirazda bulunsunlar. İtiraz için 10 gün süreleri var." diye konuştu.

SEÇİMLERLE İLGİLİ YAPILAN SON DÜZENLEME

Seçimle ilgili Meclis'te alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan maddeler şöyle;

MADDE 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir.”

MADDE 25- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

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