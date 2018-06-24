24 Haziran Siirt Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Siirt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Siirt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 81.18 olarak belirlenirken, saat 20:09 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 58.8 duyruldu. Siirt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 37.016 oyla yüzde 47.64 - Recep Tayyip Erdoğan: 35.521 oyla yüzde 45.72 - Muharrem İnce: 3.601 oyla yüzde 4.63 - Meral Akşener: 968 oyla yüzde 1.25 - Temel Karamollaoğlu: 543 oyla yüzde 0.70 - Doğu Perinçek: 44 oyla yüzde 0.06



Siirt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 37.016 oyla yüzde 47.64Recep Tayyip Erdoğan: 35.521 oyla yüzde 45.72Muharrem İnce: 3.601 oyla yüzde 4.63Meral Akşener: 968 oyla yüzde 1.25Temel Karamollaoğlu: 543 oyla yüzde 0.70Doğu Perinçek: 44 oyla yüzde 0.06

Genel seçime katılımın yüzde 81.95 oranında sağlandığı Siirt il genelinde saat 20:09 itibarıyla sandıklar yüzde 51.3 oranında açıldı. 2018 Siirt seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 30.268 oyla yüzde 45.65 - Millet İttifakı: 2.141 oyla yüzde 3.23 oranında oy aldı. 2018 Siirt seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 32.361 oyla yüzde 48.80 - AK Parti: 28.712 oyla yüzde 43.30 - MHP: 1.556 oyla yüzde 2.35 - CHP: 1.117 oyla yüzde 1.68 - İYİ Parti: 668 oyla yüzde 1.01 - SP: 356 oyla yüzde 0.54



Saat 20:09 itibarıyla 2018 Siirt seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 30.268 oyla yüzde 45.65Millet İttifakı: 2.141 oyla yüzde 3.23HDP: 32.361 oyla yüzde 48.80AK Parti: 28.712 oyla yüzde 43.30MHP: 1.556 oyla yüzde 2.35CHP: 1.117 oyla yüzde 1.68İYİ Parti: 668 oyla yüzde 1.01SP: 356 oyla yüzde 0.5416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…