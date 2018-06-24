24 Haziran Sinop Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Sinop 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 85.35 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 77.8 … Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 64.030 oyla yüzde 63.90 - Muharrem İnce: 26.300 oyla yüzde 26.25 - Meral Akşener: 8.267 oyla yüzde 8.25 - Temel Karamollaoğlu: 790 oyla yüzde 0.79 - Selahattin Demirtaş: 416 oyla yüzde 0.42 - Doğu Perinçek: 393 oyla yüzde 0.39 aldı.



Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 64.030 oyla yüzde 63.90Muharrem İnce: 26.300 oyla yüzde 26.25Meral Akşener: 8.267 oyla yüzde 8.25Temel Karamollaoğlu: 790 oyla yüzde 0.79Selahattin Demirtaş: 416 oyla yüzde 0.42Doğu Perinçek: 393 oyla yüzde 0.39

Genel seçime yüzde 85.43 oranında katılımın sağlandığı Sinop il genelinde saat 20:14 itibarıyla sandıklar yüzde 69.7 oranında açıldı. Sinop 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 56.800 oyla yüzde 67.78 - Millet İttifakı: 24.446 oyla yüzde 29.17 oranında oy aldı. Yine, Sinop 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 50.830 oyla yüzde 60.66 - CHP: 16.686 oyla yüzde 19.91 - İYİ Parti: 6.816 oyla yüzde 8.13 - MHP: 5.970 oyla yüzde 7.12 - SP: 944 oyla yüzde 1.13 - HDP: 858 oyla yüzde 1.02 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla Sinop 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 56.800 oyla yüzde 67.78Millet İttifakı: 24.446 oyla yüzde 29.17AK Parti: 50.830 oyla yüzde 60.66CHP: 16.686 oyla yüzde 19.91İYİ Parti: 6.816 oyla yüzde 8.13MHP: 5.970 oyla yüzde 7.12SP: 944 oyla yüzde 1.13HDP: 858 oyla yüzde 1.0216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…