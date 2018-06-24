Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Şırnak Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Şırnak sonuçları gelmeye başladı… Şırnak il genelinde seçime katılım oranı yüzde 85.27 iken saat 20:15 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 56.7 Cumhurbaşkanlığı seçimi Şırnak sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 85.262 oyla yüzde 68.27 - Recep Tayyip Erdoğan: 30.653 oyla yüzde 24.54 - Muharrem İnce: 6.517 oyla yüzde 5.22 - Meral Akşener: 1.873 oyla yüzde 1.50 - Temel Karamollaoğlu: 478 oyla yüzde 0.38 - Doğu Perinçek: 108 oyla yüzde 0.09 oy aldı.



24 Haziran Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 85.262 oyla yüzde 68.27Recep Tayyip Erdoğan: 30.653 oyla yüzde 24.54Muharrem İnce: 6.517 oyla yüzde 5.22Meral Akşener: 1.873 oyla yüzde 1.50Temel Karamollaoğlu: 478 oyla yüzde 0.38Doğu Perinçek: 108 oyla yüzde 0.09

Genel seçime yüzde 86.15 oranında katılımın sağlandığı Şırnak il genelinde saat 20:15 itibarıyla sandıklar yüzde 49.2 oranında açıldı. Şırnak 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 27.165 oyla yüzde 24.97 - Millet İttifakı: 5.028 oyla yüzde 4.63 oranında oy aldı. Yine, Şırnak 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 71.628 oyla yüzde 65.86 - AK Parti: 22.246 oyla yüzde 20.45 - MHP: 4.919 oyla yüzde 4.52 - CHP: 2.638 oyla yüzde 2.43 - İYİ Parti: 1.898 oyla yüzde 1.75 - SP: 492 oyla yüzde 0.45 oy aldı.



Saat 20:15 itibarıyla Şırnak 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 27.165 oyla yüzde 24.97Millet İttifakı: 5.028 oyla yüzde 4.63HDP: 71.628 oyla yüzde 65.86AK Parti: 22.246 oyla yüzde 20.45MHP: 4.919 oyla yüzde 4.52CHP: 2.638 oyla yüzde 2.43İYİ Parti: 1.898 oyla yüzde 1.75SP: 492 oyla yüzde 0.4516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…