HT Egeli'de yer alan habere göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli’ye son 16 yılda yapılan sağlık yatırımlarını anlattı. Hizmetlerin 24 Haziran’dan sonra şahlanarak artacağını belirten Bakan Zeybekci, “Denizli’ye 311.50 milyon lira sağlık yatırımı yaptık. Denizli’ye birinci sınıf sağlık hizmeti getirdik. Denizli’de ‘her hekime bir oda’ prensibiyle muayene oda sayısı 970’e çıkarıldı. Bu sayede muayene sayısı 3.4 milyondan 10.75 milyona ulaştı. 2002’de yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2017 itibariyle yüzde 71,7 seviyesine ulaşmıştır. Bu ciddi bir artıştır fakat memnuniyet yüzde 100 olana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Zeybekci, acil durum ekiplerinin 7/24 görevde olduğunu da vurgulayarak, “Denizli’de 112 acil istasyon sayısı 8’den 35’e, 112 acil ambulans sayısı 11’den 67’ye çıktı. Bunun yanı sıra 1 adet kar paletli ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulansı da yine devreye sokuldu” dedi. AK Parti hükümetleri olarak 30 yıllık sağlık planı çerçevesinde kamu-özel ortaklığı modeli ile şehir hastaneleri kurduklarını anımsatan Zeybekci, “Denizli’ye bin yataklı sağlık kampüsü kuruluyor. Kampüste genel hastanede 488 yatak, kadın doğum ve çocuk hastanesinde 295 yatak, kalp-damar hastanesinde 115 yatak, onkoloji hastanesinde 102 yatak bulunacak” dedi.
Kapılarımız herkese açık
AK Parti İzmir İkinci Bölge Milletvekili Adayı Necip Nasır, Anadolu’dan gelen vatandaşların kurduğu dernek ve vakıfları ziyaret etti. Nasır, “50 yıldır İzmir’de yaşayan bir Bitlisli olarak sorunlarınızın çözümü için çalışacağım” dedi.
Gücümüzü sizden alıyoruz
AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan, Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Özkan, seçimlere kısa bir zaman kaldığını ifade ederek, “Milletimizden aldığımız güç ve inançla durmak yok yola devam inşallah” ifadesini kullandı.
Balıkesir’de zaferi biz kazanacağız
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Balıkesir’e yapılan hizmetleri anlattı. 16 yılda 30 milyarlık yatırım yapıldığına dikkat çekti. Balıkesir’deki seçim çalışmalarını da değerlendiren Demiraslan, sahada vatandaşlarla yaptıkları birebir temaslarda aldıkları tepkilerin çok olumlu olduğuna dikkat çekti. Demiraslan, “İnşallah 24 Haziran’da bu emeğimizin, gayretimizin, çabamızın hayırla sonuçlanacağını bekliyoruz” diye konuştu.
Sağlıkta devrim yaptık
AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı Selçuk İlçe Başkanlığı’nda teşkilat ile bir araya geldi. Selçuk Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Çankırı, İzmir’e 1.95 milyar TL sağlık yatırımı yaptıklarını kaydederek, “İzmir’e birinci sınıf sağlık hizmeti getirdik. Her hekime bir oda prensibiyle muayene oda sayısını 4.490’a çıkardık. Bu sayede muayene sayısını 13 milyondan 42.28 milyona ulaştırdık. 2002 yılında yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2017 yılı itibariyle yüzde 71.7 seviyesine ulaştı” diye konuştu.
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