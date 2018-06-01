24 Haziran seçimleri için partilerin seçim vaatleri belli oldu. Memurlar için de vaatler yer aldı. Partilerin öne çıkan vaadi ise polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlerin emeklilik ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılması oldu.

AK Parti seçim beyannamesinde memurlar için 3600 ek gösterge vaadi öne çıkarken, memurların kamu konutlarını satın almasına imkan sağlanacak.

İşte AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nin tam metni

Seçim vaadini açıklayan CHP ise, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasının yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştirerek günümüz koşullarına uygun hale getirme sözü verirken, ceza infaz ve koruma memurlarının ek mesai ücretlerinin ödenmesini güvence altına alacak şekilde vardiya sisteminin düzenlenmesi, emekli olan ceza infaz ve koruma memurlarından silah ruhsatı alınmaması öne çıkan vaatler arasında. CHP, taşeron işçileri devlet memuru kapsamına almayı taahhüt etti.

İşte CHP'nin Seçim Beyannamesi'nin tam metni

HDP ise açıkladığı ekonomi bildirgesi kapsamında memurlar için Hakça Dağıtım Programı'na vurgu yaparken, 50.000 liraya kadar olan her türlü banka borçlarının faizlerinin silinmesini vaat etti.

İşte HDP'nin Ekonomi Beyannamesi'nin tam metni

İYİ Parti ise memurlar için Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu'nun yeniden düzenmesini vaat ederken, taşeron işçilerin kadroya alınmasını ve disiplin cezalarını hafifletilerek, grev yasağını kaldırmayı taahhüt ediyor.

İYİ Parti Seçim Beyannamesi için tıklayınız

Saadet Partisi de memurlara Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi vermeyi vadediyor.

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