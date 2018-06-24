Tekirdağ seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Tekirdağ 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Tekirdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 88.82 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 91.6 … Tekirdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Muharrem İnce: 276.856 oyla yüzde 47.03 - Recep Tayyip Erdoğan: 238.255 oyla yüzde 40.47 - Meral Akşener: 44.454 oyla yüzde 7.55 - Selahattin Demirtaş: 25.304 oyla yüzde 4.30 - Temel Karamollaoğlu: 2.682 oyla yüzde 0.46 - Doğu Perinçek: 1.184 oyla yüzde 0.20 aldı.



Tekirdağ 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 276.856 oyla yüzde 47.03Recep Tayyip Erdoğan: 238.255 oyla yüzde 40.47Meral Akşener: 44.454 oyla yüzde 7.55Selahattin Demirtaş: 25.304 oyla yüzde 4.30Temel Karamollaoğlu: 2.682 oyla yüzde 0.46Doğu Perinçek: 1.184 oyla yüzde 0.20

Milletvekili genel seçime yüzde 88.97 oranında katılımın sağlandığı Tekirdağ il genelinde sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 87.7 oranında açıldı. 2018 Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 286.308 oyla yüzde 50.94 - Cumhur İttifakı: 236.204 oyla yüzde 42.02 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Tekirdağ milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP: 215.676 oyla yüzde 38.37 - AK Parti: 193.500 oyla yüzde 34.42 - İYİ Parti: 66.259 oyla yüzde 11.79 - MHP: 42.704 oyla yüzde 7.60 - HDP: 34.780 oyla yüzde 6.19 - SP: 4.373 oyla yüzde 0.78 oy aldı.



Saat 21:24 itibarıyla 2018 Tekirdağ milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 286.308 oyla yüzde 50.94Cumhur İttifakı: 236.204 oyla yüzde 42.02CHP: 215.676 oyla yüzde 38.37AK Parti: 193.500 oyla yüzde 34.42İYİ Parti: 66.259 oyla yüzde 11.79MHP: 42.704 oyla yüzde 7.60HDP: 34.780 oyla yüzde 6.19SP: 4.373 oyla yüzde 0.7816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…