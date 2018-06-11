24 Haziran- Times: Erdoğan'ın seçim gafları rakiplerinin elini güçlendiriyor

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler yaklaşırken "her gün yeni bir gaf" yaparak muhalefetin elini güçlendirdiğini öne sürdü, Times'a konuşan uzmanlar ise, 24 yıllık sağ kolu Erol Olçok'un darbe girişiminde hayatını kaybetmesi sonrası "Erdoğan'ın markasının çöktüğü" yorumunu yaptı.
Hannah Lucinda Smith imzalı yazıda, "Erdoğan'ın medya üzerindeki tam kontrolüne rağmen rakiplerinin gölgesinde kaldığı" görüşüne yer verildi.
Times'ın yazısı şu ifadelerle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir popülizm ustasının böylesine ahenksiz bir seçim kampanyası yürütüyor olması şaşırtıcı.
"Erdoğan Diyarbakır mitinginde sözlerini unutmuş gibiydi. Londra'da yatırımcılara yaptığı vahim konuşmalar liranın ani düşüşüyle sonuçlandı. Taksicileri hoşnut etmek için Uber'i yasaklayarak şehirli seçmenleri yabancılaştırdı."
Yazı, Erdoğan'ın yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) enkazı ve inşaatı süren Taksim Cami'yi ziyaretinden izlenimlerle başlıyor. Erdoğan'ın burada vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflar medyaya yansımış, bazı sanatçılar da ziyarete eşlik etmişti.
Times'ın izlenimleri şu ifadelerle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan iri yarı güvenlik görevlileri eşliğinde, kıyamet sonrasını andıran enkazı inceliyor. Burada çarpıcı bir fotoğraf karesi vermek istese de umduğu etkiyi yaratamıyor. Ziyaret Gezi protestolarının 5. yılına denk geliyor. AKM, protestocular için bir totem heykeli gibiydi ve yerine yapılacak yeni opera binası, bu yıkıma bakınca kültürel ve siyasi bir dönüşüm gören Türklerin öfkesini geçiştiremiyor.
Seçim sonuçlarının hem Erdoğan hem de Türkiye için kritik bir kavşak olduğu belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Medya üzerinde neredeyse tam kontrol sağlayan Erdoğan, yine de rakiplerinin gölgesinde kalıyor. Seküler aday Muharrem İnce Erdoğan'ınkiyle boy ölçülşen bir ince mizah ve karizmaya sahip. Cazibeli milliyetçi aday Meral Akşener ise Google'da cumhurbaşkanlığı sarayından bir dizi bedava oda ilanı verdi ve internet kullanıcıları AK Parti'yi arattığında karşılarına çıkıyor."
Times'ın haberine göre uzmanlar Erdoğan'ın kalemşoru Erol Olçok'un hayatını kaybetmesinin, "markasının çökmesinde" etkili olduğu görüşünü de dile getirdi:
"Erdoğan 24 yıl sonra ilk kez yeni bir pazarlama ekibiyle çalışıyor ve çatlaklar kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Olçok'un danışmanlığında ona yoğun destek kazandıran iğneleyici tarz, şimdi aleyhine işliyor gibi. AKM'den arda kalanların fotoğrafı, Türkler'e Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden ne kadar uzaklaştığını hatırlatmaktan öteye gidemedi.
Yazıda AKP'nin 2010-2015 yılları arasındaki seçim kampanyasına strateji danışmanlığı yapan Atılgan Bayratkar'ın şu sözlerine yer verildi:
"Türk milleti yaralarını sarmak istiyor. Kampanyanın, daha geniş kesimlere seslenmek için daha yumuşak ve kapsayıcı bir dokunuşa ihtiyacı vardı."
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