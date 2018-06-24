Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Tokat Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Tokat sonuçları gelmeye başladı… Tokat il genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.88 iken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 76.6 Cumhurbaşkanlığı seçimi Tokat sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 183.378 oyla yüzde 66.53 - Muharrem İnce: 63.963 oyla yüzde 23.20 - Meral Akşener: 24.230 oyla yüzde 8.79 - Temel Karamollaoğlu: 2.842 oyla yüzde 1.03 - Selahattin Demirtaş: 820 oyla yüzde 0.30 - Doğu Perinçek: 419 oyla yüzde 0.15 oy aldı.



24 Haziran Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 183.378 oyla yüzde 66.53Muharrem İnce: 63.963 oyla yüzde 23.20Meral Akşener: 24.230 oyla yüzde 8.79Temel Karamollaoğlu: 2.842 oyla yüzde 1.03Selahattin Demirtaş: 820 oyla yüzde 0.30Doğu Perinçek: 419 oyla yüzde 0.15

Milletvekili genel seçime yüzde 89.82 oranında katılımın sağlandığı Tokat il genelinde sandıklar saat 20:02 itibarıyla yüzde 65.6 oranında açıldı. 2018 Tokat milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 155.448 oyla yüzde 68.24 - Millet İttifakı: 65.953 oyla yüzde 28.95 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Tokat milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 117.198 oyla yüzde 51.45 - CHP: 42.463 oyla yüzde 18.64 - MHP: 38.250 oyla yüzde 16.79 - İYİ Parti: 20.678 oyla yüzde 9.08 - HDP: 2.954 oyla yüzde 1.30 - SP: 2.812 oyla yüzde 1.23 oy aldı.



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Tokat milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 155.448 oyla yüzde 68.24Millet İttifakı: 65.953 oyla yüzde 28.95AK Parti: 117.198 oyla yüzde 51.45CHP: 42.463 oyla yüzde 18.64MHP: 38.250 oyla yüzde 16.79İYİ Parti: 20.678 oyla yüzde 9.08HDP: 2.954 oyla yüzde 1.30SP: 2.812 oyla yüzde 1.2316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…