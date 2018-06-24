Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Zonguldak Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Zonguldak sonuçları gelmeye başladı… Zonguldak il genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.57 iken saat 20:14 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 69.8 Cumhurbaşkanlığı seçimi Zonguldak sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 141.763 oyla yüzde 55.58 - Muharrem İnce: 90.316 oyla yüzde 35.41 - Meral Akşener: 17.850 oyla yüzde 7.00 - Temel Karamollaoğlu: 3.118 oyla yüzde 1.22 - Selahattin Demirtaş: 1.218 oyla yüzde 0.48 - Doğu Perinçek: 798 oyla yüzde 0.31 oy aldı.



24 Haziran Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 141.763 oyla yüzde 55.58Muharrem İnce: 90.316 oyla yüzde 35.41Meral Akşener: 17.850 oyla yüzde 7.00Temel Karamollaoğlu: 3.118 oyla yüzde 1.22Selahattin Demirtaş: 1.218 oyla yüzde 0.48Doğu Perinçek: 798 oyla yüzde 0.31

Milletvekili genel seçime yüzde 87.65 oranında katılımın sağlandığı Zonguldak il genelinde sandıklar saat 20:14 itibarıyla yüzde 63.1 oranında açıldı. 2018 Zonguldak milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 130.763 oyla yüzde 56.99 - Millet İttifakı: 90.457 oyla yüzde 39.42 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Zonguldak milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 105.143 oyla yüzde 45.82 - CHP: 68.572 oyla yüzde 29.89 - MHP: 25.620 oyla yüzde 11.17 - İYİ Parti: 17.699 oyla yüzde 7.71 - SP: 4.186 oyla yüzde 1.82 - HDP: 2.813 oyla yüzde 1.23 oy aldı.



Saat 20:14 itibarıyla 2018 Zonguldak milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 130.763 oyla yüzde 56.99Millet İttifakı: 90.457 oyla yüzde 39.42AK Parti: 105.143 oyla yüzde 45.82CHP: 68.572 oyla yüzde 29.89MHP: 25.620 oyla yüzde 11.17İYİ Parti: 17.699 oyla yüzde 7.71SP: 4.186 oyla yüzde 1.82HDP: 2.813 oyla yüzde 1.2316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…