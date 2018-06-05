HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Kınık ilçesinin Poyracık Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ortaya vizyon koyan, kendine güvenenlerin tarih yazabileceğini, gerçekleştiremeyenlerin ise tarihten silinip gideceğini belirtti. Milletle iftar ve sahurda da bir arada olmaya gayret ettiklerini belirten Dağ, “Dinimizin, kültürümüzün, değerlerimizin güzelliğini bu sayede daha iyi anlıyoruz” dedi.

İKİNCİ BAYRAM

Dağ, dünyanın hiçbir yerinde aynı masa etrafında buluşmuş, kendisine rengi, ırkı sorulmayan, “zengin mi, fakir mi” diye bakılmayan, statülerin, dünyalık mevki ve makamların bir kenara konulduğu başka organizasyonun bulunamayacağını kaydederek, şöyle konuştu:

“Bu organizasyon İslam’ın, dinimizin bize verdiği güzelliklerden. Bu ayın sonuna kadar bunlara devam edeceğiz. Bu ay bittiğinde bayram geliyor. Bu ayı, ruhuna uygun bir şekilde değerlendirip bayramda sevdiklerimizle güzel bir bayram geçiririz inşallah. İnşallah da 24 Haziran akşamında 12 seçimde olduğu gibi 13. seçimde de ikinci bayramı hep beraber yaşarız.”

Bekle için beste yapıldı

AK Parti’nin İzmir milletvekili adayı Roman Cemal Bekle için şarkı hazırlandı. Roman müzisyen Serpil Özkasap’ın sözlerini 9 saatte yazdığı şarkı şöyle: “Sabırla koruk helva oldu helva oldu. Cemal Bekle Romanlara vekil oldu. Çok bekledik senelerce, umudumuz Cemal Bekle.”

Yüzde 51’i geçeceğiz

AK Parti Sarıgöl İlçe teşkilatı tarafından verilen iftar yemeği büyük ilgi gördü. İftara katılan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Manisa’da inşallah yüzde 50+1’in üzerinde hem milletvekillerimiz için hem de ilk defa seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız için sonuç alacağız diye düşünüyorum” dedi.

Vekil olmasak da hizmete devam

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce Pamukkale ilçesinin Fatih Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Zeybekci, 2004 yılından bu yana sahip olunan bütün hizmetlerin hepsini vatandaşların yaptığını aktararak, “On söz verdik 20 yaptık. ‘177 proje’ dedik, en son 300’ün üzerindeki projeyle tamamladık. Allah’ın izniyle bundan sonra hizmete devam diyoruz. Yani milletvekili olmasak da son nefes bu can, bu bedende oldukça durmak yok hizmet etmeye devam inşallah” dedi.

0 defteri kapatacağız

Balçova Arsa Mağdurlarının, adeta kangren olan ve 40 yıldır çözülemeyen İnciraltı’daki imar sorununa AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül el koydu. Balçova Termal Otel’deki toplantıda konuşan Şengül, “İl Başkanı olarak söz veriyorum, seçimden sonra Bakanlık ev sahipliğinde konunun tüm taraflarını bir araya getirip, sağlayabileceğimiz en yüksek mutabakatla o defteri kapatacağız” ifadesini kullandı.

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