24 Kasım öncesi "Aybüke Öğretmen" için öğrencilerden klip

Batman Kozluk'ta 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.



DHA'nın haberine göre, okulun müdür yardımcıları, öğretmenleri ve öğrencileri, okulun çeşitli yerlerinde çektikleri klipte Aybüke Öğretmen'in en çok sevdiği şarkı olan Mağusa Limanı'nı seslendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan klip, Aybüke Öğretmen'in şarkıyı seslendirmesi ve fotoğraflarıyla başlıyor.

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