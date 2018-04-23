Bugün tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkusu yaşanıyor. Okullar ve diğer resmi kurumlar 1 gün tatil edildi. Öğrenciler yarında okullar tatil edilecek mi sorusunu araştırırken vatandaşlar da PTT ve bankalar açık olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar.

24 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Okullar bir gün resmi tatil ilan edildi. 24 Nisan 2018 Salı günü için henüz resmi bir açıklama gelmedi. 24 Nisan 2018 günü Eğitim - Öğretim kaldığı yerden devam edecek.

PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

Yarın (Salı) PTT ve bankalar normal mesai saatlerinde açılmış olacak. Bir günlük aranın ardından özel ve resmi kurumlarda normal mesai saatlerinde çalışmaya başlayacaklar.

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