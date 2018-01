Sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri 24. SAG Ödülleri (Screen Actors Guild) için yarıştı.

24. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) için, Oscar Ödülleri’nin habercisi gözüyle bakışıyor. Oscar Ödülleri adayları 23 Ocak’ta açıklanacak.

İşte sinema ve televizyon dünyasından en iyi isimlerin belirlendiği 24. SAG Ödülleri’ni kazananlar!

FİLM ÖDÜLLERİ

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Ekip Performansı: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Dublör Performansı: Wonder Woman

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Sterling K. Brown (This Is Us)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Claire Foy (The Crown)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): William H. Macy (Shameless)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Julia Louis-Dreyfus (Veep)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Nicole Kidman (Big Little Lies)

En İyi Ekip Performansı (Drama): This Is Us

En İyi Ekip Performansı (Komedi): Veep

En İyi Dublör Performansı: Game of Thrones

SAG Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Morgan Freeman