25 bin öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından, bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklamada bulundu. 25 bin öğretmen atamasının ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken, Kalın atanacak öğretmenlerin hangi tarihte işbaşı yapacağını açıkladı.

25 BİN ÖĞRETMEN EYLÜL'DE İŞBAŞI YAPACAK

Öğretmen atamalarıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Kalın, "25 bin öğretmenin atanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Eyül ayı itibarı ile 25 bin öğretmenimiz göreve başlayacak." dedi.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI BAKAN YILMAZ ŞU SÖZLERLE YAPMIŞTI "Bunun için daha fazla öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Van'daki eğitimin kalitesi eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar. Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER