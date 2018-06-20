İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Habertürk ve Bloomberg'ün sponsorluğunu yaptığı İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran - 17 Temmuz arasında 27 mekânda, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle, 25. kez gerçekleştiriliyor.

25. İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran Salı günü yapılacak Festival Açılış Konseri: 25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı ile başlayacak. Festivalin 2002 yılından bugüne caz üstadlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu yıl kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener’e takdim edilecek. Ödül töreninin ardından başlayacak konserde ise bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli yapıtlardan oluşan bir repertuvar seslendirerek tekrarı olmayacak bir geceye imza atacak.

Festival’in ilk haftasında caz, güncel müzik ve dünya müziğinin farklı coğrafyalardan gelen sesleri, pek çok mekânda müzikseverlerle buluşuyor

İlk haftasında caz ve güncel müziğin en iyilerini ağırlayacak 25. İstanbul Caz Festivali’nin ilk konuğu, Türkiye’de izleyicilerin yakından tanıdığı, etkileyici vokali ile dinleyenleri hayran bırakan Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot olacak. Festivalin ilk konukları arasında ayrıca çağdaş cazın üç dev ismi Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter; bugün caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Avishai Cohen; unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak Fabrizio Bosso Quartet ile Massimo Manzi Trio feat. Elif Çağlar ve Çağrı Sertel, Selen Gülün, Ediz Hafızoğlu, Ağaçkakan, Erkan Oğur Quartet, Shahin Novrasli Trio, Çoşkun Karademir ve Ercüment Gül yer alıyor.

Ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy-Moda hattında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi”, bu yıl da devam ediyor. Festivalin ücretsiz etkinlikleri, bu sene “Parklarda Caz”ın gelenekselleşen mekânı Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı’nın yanı sıra Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda gerçekleşecek konserler ile artarak devam ediyor. Tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Gün” de “minik” cazseverleri mutlu edecek.

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, dünyanın her yerinden müzik sektörü profesyonellerini festivale davet ederek Türkiye güncel müziğinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlayan, “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”, ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yılki buluşmada 20’yi aşkın delege, festivalin ilk haftasında festival izleyicisi ile beraber Türkiye bağımsız müziğinin yükselişteki müzisyenlerini dinleyecek.

ÖDÜL GECESİ VE FESTİVAL AÇILIŞ KONSERİ: 25. YILDA NESİLLER BOYU TÜRKİYE CAZI

Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü, üç önemli caz üstadı Nezih Yeşilnil, Şevket Uğurluer ve Ahmet Faik Şener’e takdim edildikten sonra 25. Yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali’nin görkemli açılış konseri gerçekleştirilecek. Türkiye caz sahnesinin kilometre taşları olan solistler ve topluluklarından oluşan yıldızlar geçidi ve Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın solist ve bestecilerle seslendirdiği çeşitli yapıtlarla, geniş bir kesit sunacak. Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai gibi usta isimlerin icra ve yapıtlarıyla katıldığı dev bir kadro ile gerçekleşecek konser, önümüzdeki yıllarda gelenekselleşmesi planlanan özel projelere öncülük edecek. 26 Haziran Salı akşamı gerçekleştirilecek bu çok özel açılış konserinde Türkiye Caz’ını farklı pencerelerden ele alan düzenlemelerle sayısız solist ve besteciye yer verilecek.

EŞSİZ VOKALİ VE STİLİYLE MELODY GARDOT

Türkiyeli izleyicinin yakından tanıdığı Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot, geçirdiği kaza sonrasında geçen 13 yıl içinde yayınladığı, dünya çapında büyük başarılar kazanan albümleriyle kendi kitlesini yarattı. Melody Gardot’nun sahnedeki duruşu, duyuları kategorilere sığmadan sarmalayan derinlikli müziği, derinlerden kendini hissettiren Philadelphia yansımaları, etkileyici vokali ve açıklıkla paylaştığı sahici hikâyelerinin güçlü bir birleşimi dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

ÇAĞRI SERTEL VE LARA Dİ LARA İLE LEVNİ'NİN YEPYENİ PROJESİ ALIKE PLACES

Çağrı Sertel’in, 12 yaşındayken klavyeyle başlayan müzik ilgisi, kendi şarkılarını yazma heyecanıyla devam etti ve güçlü bir kariyere dönüştü. Caz piyanisti, besteci, aranjör ve yapımcı Çağrı Sertel’in, modern caz ve progresif çizgisini etnik unsurlarla süslediği Instant’tan parçalar sunacağı Salon sahnesi, sanatçının özgün müziğiyle yeni ufuklara açılacak. Çağrı Sertel’den önce ise Lara Di Lara ve Levni’nin yepyeni projesi Alike Places, indie R&B, IDM ve hiphop kıyılarında gezinen sesler olarak cereyan edecek.

GECE GEZMESİ LİLE CAZ VE GÜNCEL MÜZİK KADIKÖY VE MODA SOKAKLARINA TAŞINIYOR

“Gece Gezmesi” etkinliği, müzik şenliği ruhunu Kadıköy haritasına taşımaya devam ediyor. “Gece Gezmesi” etkinlikleri kapsamında Kalben, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Islandman, Nilipek., Melike Şahin, Taner Öngür & 43,75 ve Focan & Bıyıkoğlu Organic Quartet’in yanı sıra yeni albümü Miles Kuçles'i geçtiğimiz aylarda yayımlayan caz müzisyeni ve besteci Selim Selçuk, son dönemde solo davul projesiyle dikkat çeken sanatçı ve müzisyen Cevdet Erek, sakin tonlu şarkıların ardından güçlü, rock’n roll tatlar yakaladıkları şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi edinen Dolu Kadehi Ters Tut ve “ruh pop” olarak tanımladıkları türdeki ilk albümleri ile göz açıp kapayıncaya kadar dinleyicilerin favori projelerinden biri haline gelen Ati ve Aşk Üçgeni bulunuyor.

Anadolu yakasında indie rock, elektronik müzik ve caz gibi farklı tınılarının yankılanacağı Gece Gezmesi’nde ayrıca, İstanbullu müzisyen ikili, Ekin Sanaç ve Berna Göl’ün ortak projesi kim ki o, perküsyoncu, udi Yinon Muallem’in Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş ile yeni projesi TaKiDum, Aralık ayında yayımladığı “Cızgan” albümü ile dikkatleri çeken genç besteci ve şarkıcı Selin Sümbültepe, Ankaralı genç punk-rock grubu Al'York, Nardis Caz Vokal yarışmasında dereceye giren genç isimlerden Sibel Demir’in yanı sıra Ahmedowsky Trio, Ahmetjah Meets Ladies On Records, Klan, Melike Şahin, Ozoyo, So Duo ve Dostlar yerli sahnenin sevilen grupları yer alacak.

ÇAĞDAŞ SAZIN ÜÇ DEV İSMİ AYNI SAHNEDE: DAVE HOLLAND, ZAKİR HUSSAIN VE CHRIS POTTER

İstanbul Caz Festivali’nin 25. yılında, her biri ayrı ayrı çığır açıcı işlerle anılan, çağdaş cazın üç dev ismi aynı sahnede buluşuyor. Dünya müziğiyle cazı harmanlayan tabla üstadı Zakir Hussain, DownBeat tarafından “dünyanın en çok incelenen ve ilham veren saksofoncusu” ilan edilen duayen Chris Potter ve bugüne kadar yüzlerce albümde kusursuz kayıtlarıyla var olan, janrlar ötesi inovatif müziğiyle tanınan bas gitarist ve besteci Dave Holland’dan oluşan, dahiyane bir emprovizasyon üçlüsü olarak da tarif edilebilecek bu yıldızlar topluluğunun, birlikte inşa ettiği görkemli caz dili ile baş döndürücü bir akşam!

10’UN ÜZERİNDE KADIN SANATÇINININ HAYAT VERDİĞİ SELEN GÜLÜN PROJESİ: "KADINLAR MATİNESİ"

Besteleri dünyanın saygın orkestraları tarafından sahneye konan, besteciliğiyle olduğu kadar piyanistliği ve etkileyici vokaliyle de tanınan, Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden Selen Gülün, ayakları yere çok sağlam basan Kadınlar Matinesi projesini İstanbul Caz Festivali sahnesine taşıyor. Proje fikri ilk olarak, 2011’de bir vakfın Selen Gülün’den, Roma Donne in Jazz festivalinde, Türkiye’den üretken kadın müzisyenlerin son dönem işlerinden derlenmiş bir seçkiyi İtalyan müzisyenlerle birlikte seslendirmesini istemesiyle ortağa çıkıyor. Aradan geçen yıllar içinde proje olgunlaşıyor ve 2017’ye gelindiğinde projeyle aynı adı taşıyan Kadınlar Matinesi albümü yayınlanıyor. 10’un üzerinde kadın sanatçının, besteleri, enstrümanları ve vokalleriyle hayat verdiği bu albüm, yarattığı dayanışma çemberiyle Türkiye tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE CAZ SAHNESİNİN BAŞARILI DAVULCULARINDAN EDİZ HAFIZOĞLU VE YÜKSEK ENERJİLİ SAHNESİYLE AĞAÇKAKAN

Türkiye caz sahnesinin en başarılı davulcularından, değişimin sonsuz gücüne adadığı ikinci stüdyo albümü 13’ü bu yıl yayımlayan Ediz Hafızoğlu, karanlıktan aydınlığa, karmaşadan düzene doğru evrilen değişken hislerine ustalıkla tercüman ettiği parçaları ve sınırlara takılmadan var ettiği müziği sizi de kendine bağlayacak. Gecenin açılışı, hip-hop dünyasının üretken ismi Burak Yalnız’ın solo projesi Ağaçkakan’ın yüksek enerjili sahnesiyle gerçekleşecek.

UNUTULMAYACAK BİR CAZ GECESİ: ERKAN OĞUR QUARTET// SHAHIN NOVRASLI TRIO

Egzotik ve yumuşak melodileri güçlü ve keskin armonilerle bezediği müziği, Shahin Novrasli’nin erken yaşta edindiği klasik müzik bilgisinin Azerbaycan’ın geleneksel folk ilhamıyla kesişmesinin hayranlık uyandırıcı bir sonucu olarak izleyiciye ulaşıyor. Konserde Shahin Novrasli’den sonra festival sahnesini Erkan Oğur onurlandıracak. Folk, caz, blues sanatçısı, klasik perdesiz gitarın mucidi ve üstadı Erkan Oğur, kendine has enstrüman hakimiyetiyle unutulmaz bir müzik deneyimi vadediyor. Erkan Oğur’un sahneye Can Çankaya, Matt Hall ve Turgut Alp Bekoğlu ile çıkacağı etkinlik, bu dörtlünün enstrümanlarının eşsiz birlikteliği sayesinde duyguların coşkuyla dile geleceği bir yaz gecesini işaret ediyor.

ERCÜMENT GÜL QUARTET// COŞKUN KARADEMİR QUARTET

Bağlama ve kopuz üstadı Çoşkun Karademir ve dörtlüsü ile, bestelerinde funk, caz, fusion ve etnik unsurları birleştiren Ercüment Gül ve dörtlüsünün konseri gerçekleşecek.

FABRIZIO BOSSO QUARTET // MASSIMO MANZİ TRIO feat. ELİF ÇAĞLAR

Venedik Sarayı’nın bahçesinde gerçekleşecek bu gece, İtalya’nın en önemli caz davulcularından Massimo Manzi’nin, gitarda Domingo Muzietti, bas gitarda Massimo Giovannini gibi önemli müzisyenlerden oluşan üçlüsü Massimo Manzi Trio ile başlayacak. Bu üçlüye, caz müzisyeni Elif Çağlar enerjik vokaliyle eşlik edecek. Bu performansın ardından festival sahnesi, caz trompetinin ustalarından, bugüne kadar Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Charlie Haden ve Carla Bley’in de aralarında olduğu güçlü figürlerle işbirlikleri yapan Fabrizio Bosso’nun ve dörtlüsünün olacak. State of Art projesinin yeni adımı niteliği taşıyan ve sanatçının en çok hayranlık beslediği müzisyen arkadaşlarıyla sahnede olacağı konserde, piyanoda Julian Oliver Mazzariello, bas gitarda Jacopo Ferrazza ve davullarda Nicola Angelucci bu otantik müzik diyaloğunu bütünleyecek.

CAZ VE KLASİK MÜZİK DÜNYASININ VAZGEÇİLMEZİ AVISHAI COHEN

Caz füzyon tarihinin yaşayan en önemli piyanistlerinden Chick Corea’nın büyük keşiflerinden Avishai Cohen, bugün caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Müziğini geleneğe saygı ve yeni maceralara atılma coşkusu arasında dengeli bir alanda konumlandıran Avishai Cohen’in tınıları modern cazı Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afro-Amerikan etkileriyle harmanlıyor. Alıştığı suların kısmen dışına çıkıp yeni maceralara atıldığı, heyecan verici son albümü 1970 ile müziğini İstanbul Caz Festivali izleyicisiyle paylaşmak için şehre gelen virtüöz, Sultan Park’ın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek caz dolu bir yaz akşamında sahneye çıkacak.