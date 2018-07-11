İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştireceği kapanış konseriyle bir müzik devini, Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters’ı sahnesinde ağırlıyor.

Festivalin kapanışını yapacak ve saat 21.00’de başlayacak konserde rock tarihinin tartışmasız en muazzam vokal ve topluluk liderlerinden olan Robert Plant, grubu The Sensational Space Shifters eşliğinde 25. İstanbul Caz Festivali’nde müzik tutkunlarıyla bir araya gelecek. Robert Plant’in geçtiğimiz günlerde yayımlanan son albümü “Carry Fire”dan da şarkılar seslendireceği bu konser, izleyicilerin kolay kolay unutamayacağı bir geceye dönüşecek.

KONSER İÇİN UNHCR TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN VAKIFLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), diğer yaşamsal ihtiyaçlara ek olarak kültür ve sanat hayatına katılımın da vazgeçilmez bir hak ve gereksinim olduğu inancıyla başlatılan bu girişim sayesinde, izleyiciler arasında İstanbul’da yaşayan mültecilerin de davetli olarak yer alması sağlanacak. İstanbul Caz Festivali’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yaptığı ortak çalışmaya UNHCR’nin uygulama ve operasyonel ortağı olarak mültecilerle çalışan STK’lar da destek verecek.

Bu kapsamda, UNHCR’nin ortağı olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle, yaklaşık 200 mültecinin konsere katılması hedefleniyor. Projeye destek veren kuruluşlar ve STK’lar aracılığıyla, konseri birlikte tecrübe edecek izleyiciler arasında birleştirici bir diyalog imkânının yaratılabilmesi amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda festival kapsamında yine bu kuruluşların işbirliğiyle, 2016’daki “Damon Albarn & Suriyeli Müzisyenler Orkestrası” konserinde ve Basel Rajoub’un 2017’de “Suriyeli Kadınlar Korosu”nun da katılımı ile gerçekleştirilen konserinde mülteci konuklar yer almıştı.