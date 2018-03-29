İstanbul'da 2015 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybeden Doktor Hatice Güzin Göllü'nün 25 milyon liralık mal varlığına, 1'i noter başkatibi olan 4 dolandırıcı tarafından sahte belgelerle el konulduğu ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Mali Şube ekipleri tarafından ortaya çıkartılan dolandırıcılık olayı iddiaya göre şöyle gelişti: Göztepe ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanelerinde yıllarca görev yapan Doktor Hatice Güzin Göllü, 16 Aralık 2015 tarihinde 88 yaşındayken vefat etti. Kimsesiz olduğu öğrenilen Göllü, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde 22 daire, Moda Caddesi'nde 23 daire, Nailbey Sokak'ta da bir binanın üçte biri ile bankada 1 milyon 902 bin lira ve 80 bin dolar nakit para bıraktı. Tüm para ve mal varlığının 25 milyon lirayı bulduğu belirtildi.



Doktor Göllü'nün mirasından haberdar olan kaporta ustası Ahmet K., "Ben evlatlığıyım" diyerek mahkemeye başvurdu. Çocukken doktor Göllü tarafından evlat edinildiğini gösteren belgeleri mahkemeye sunan Ahmet K., mahkeme kararıyla tüm mirasın sahibi oldu.



ONAYLAYAN NOTERLE İRTİBATI BELİRLENDİ

Mali polis, Göllü'nün miras bıraktığı gayrimenkullerden kaynaklı aylık 60 bin lira kira geliri ile hesaplarında bulunan yaklaşık 2 milyon lirayı alan Ahmet K.'yı yeniden soruşturmaya başladı. Kaportacı Ahmet K.'nın mahkemeye sunduğu tüm resmi evraklar tek tek incelemeye alındı. Belgelerin hepsinin de noter tasdikli olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, Ahmet K.'nın, belgeleri tasdik eden noter başkatibi Ayhan K. ile yakın ilişkisi tespit edildi.



İMZA VE EVRAKLAR SAHTE ÇIKTI

Polis, Göllü'nün 1974 ve 1980 yılları arasında çalıştığı hastanelerdeki imza ve el yazısı örneklerini hastane arşivlerden çıkarttı. İmzalar karşılaştırıldı. Ancak evlat edinme belgesindeki imzanın sahte olduğu anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, miras davasına sunulan ‘Evlat edinme kararını' verdiği öne sürülen emekli hakime de ulaştı. "Akıl sağlığı yerinde" raporu alınan hakimin yazı ve imza örnekleri alındı. Bilirkişi incelemesinde evlatlık belgesi üzerindeki hakim imzasının ve evrakın sahte olduğu belirlendi.



Fiziki delillerin toplanmasının ardından polis, İstanbul ve Sakarya'da 6 adrese baskın düzenlendi. Noter Başkatibi Ayhan K., kaportacı Ahmet K., olayla ilgisi bulunduğu ve kira paralarını paylaştıkları öne sürülen tercüman olarak çalışan Tamer O. ile bir hukuk bürosunda çalışan Murat G. gözaltına alındı. Müthiş bir kurmaca ile doktor Göllü'nün servetini üzerlerine geçiren şüphelilerin sorgusu emniyette sürüyor.

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