25 saat sonra bulunan Fırat'tan iyi haber, yoğun bakımdan çıktı

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Habercik köyünde ikamet eden Cemil ve Zübeyde Yıldırım çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Fırat 29 Eylül sabahı kaybolmuştu. Çocuklarını göremeyen aile, ilk önce kendi imkanları ve köylülerin yardımıyla arama yapmış sonuç alamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı, köy korucuları ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber vermişti. Köylüler ve kurtarma ekipleri 25 saat sonra 2,5 yaşındaki Fırat Yıldırım’ı köyüne 5 kilometre uzaklıkta iki kaya arasında sıkışmış halde bularak kurtarmıştı.
İHA'nın haberine göre, geceyi iki kaya arasında geçirip, 25 saat aç susuz kalan Fırat'ın, bir bacağında ezilme meydana gelmişti. Olay yerindeki müdahalenin ardından küçük çocuk, Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakım servisinde kalan Fırat, bugün böbrek fonksiyonlarının yerine gelmesiyle yoğun bakımdan çıktı. Küçük Fırat'ın bacağındaki yumuşak doku travmasının iyileşmesinin ardından taburcu edileceği belirtildi.
BABA, OĞLU BULUNUNCA DOĞDUĞUNDAN DAHA ÇOK SEVİNMİŞ
Çocuğunun sağlının gayet yerinde olduğunu aktaran baba Cemil Yıldırım, “Gayet mutluyum. Hastane de çok iyi ilgileniyor. Duygularım söylenecek gibi değil. Doğduğu an ben o kadar sevinmedim. O haberi duyunca öyle bir sevindim ki anlatılacak gibi bir şey değil. Çok mutluyum. Şimdi onu gördüm ya benim bayramımdır”dedi.
BÖBREK FONKSİYONLARI YERİNE GELDİ
Minik Fırat’ın takibinin bugün 3’üncü gününde olduklarını dile getiren Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, “Şu anda sistemik olarak iyi. Yoğun bakımdan çıkmış. Böbrek fonksiyonları normale geldi. Genel durumu gayet iyi. Yumuşak doku travması da geriledikten sonra birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Öğrendiğimiz kadarı ile 25 saat süre susuz kaldı. Yumuşak dokusunda da bir zedelenme olduğu için oradaki yıkımdan dolayı çocuklar sistemik olarak ta etkileniyor. Vücutları ve böbrek fonksiyonların da etkilenme oluyor. Süreçte sıvı ve diğer tedaviler yapılıyor.Fonksiyonları da neredeyse normale gelmiş durumdadır. Bir iki güne taburcu olacak gibi duruyor. Olağan üstü bir durum olmazsa çıkartacağız. Beslenmesi ve fonksiyonları da normal”diyerek bilgi verdi.
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