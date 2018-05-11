Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma sırasında kemiklere ulaşıldı. DNA testi için Ankara'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.
DHA'nın haberine göre, Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Bir ara kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.
MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU
Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı.
Anne Adile Erol'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. 2. yıldır umutla çocuklarından haber almayı bekleyen aile haberle yıkıldı. Dursun Kaan Taşçı'nın da Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının genişletilmesine karar verildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçalarının bulunması üzerine konu hakkında Tokat Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 29 Aralık 2015'te Reşadiye ilçesinde kaybolan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı ve 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocuklarla ilgili olarak, olayın duyulmasına müteakip devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetlerine başlanıldığını dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir.''
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