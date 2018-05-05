Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi'nde başvuru süresi 7 Mayıs Pazartesi günü dolacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordine yürüttüğü 250 Bin Düve Projesi'nde başvuru süreci sona eriyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, projeden, son başvuruların alınacağı 7 Mayıs Pazartesi'ye kadar tarım kredi kooperatifi üyesi olanlar yararlanacak. Kooperatife ortaklık kaydı bulunmayan üreticilere, hayvancılık işletmesinin bağlı bulunduğu yerdeki kooperatife başvuru yaparak üye olma imkanı sağlanacak.
Ahırının bulunduğu yerde ikamet edecek
Başvuru için 2 Nisan ve öncesinde büyükbaş süt hayvancılığı yapıyor olmak, en az 15 baş kapasiteli ve hayvancılık yapmaya elverişli ahıra sahip bulunmak, ahırın bulunduğu yerde ikamet etmek gibi şartlar bulunuyor. Başvuru sahipleri, gereken belgelerle tarım kredi kooperatifine başvuracak. Şartlardan herhangi birini taşımayanların müracaatları kabul edilmeyecek.
Projeden yararlanacak üreticilerin, kredi kullanmaya uygun mali durumda olması da gerekiyor.
Başvurusu olumlu sonuçlanan üreticilere, Ziraat Bankası tarafından ortalama 100 bin liralık kredi tahsisi yapılacak. Bankaca, üreticilere, işletme kapasitelerinin 15 başa tamamlanabilmesi amacıyla damızlık gebe düve tedariki için 7 yıllık yatırım kredisi sağlanacak. Bu kredi iki yıl ödemesiz ve 5 yıl ödemeli olarak kullandırılacak. Üretici isterse kredinin yüzde 80'ini hayvan, yüzde 20'sini yem alımında kullanabilecek. Yem tedariki için de en fazla 18 ay vadeli işletme kredisi verilecek.
Yem, veterinerlik, aşı, küpeleme ve sigortaya destek
Yatırım kredisi tahsisi yapılan üreticilere, tarım kredi kooperatiflerince, damızlık gebe düve teslimi yapılacak. Bu süreçte, üreticilerin yem ihtiyaçları kooperatiflerce karşılanacak.
Tarım kredi kooperatiflerince, düvelerle ilgili veterinerlik, aşı ve küpeleme hizmeti de verilecek. Hayvanların tarım sigortası ücreti de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanacak.
250 Bin Düve Projesi, 3 yıl uygulanacak. Proje için gelecek yıllarda da başvuru imkanı oluşturulacak.
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