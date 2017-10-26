Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 26 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...
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15 TEMMUZ'DA DARBECİLERE YARDIM ETTİKLERİ BELİRTİLEN KAMU GÖREVLİSİ SİVİLLER HAKKINDA İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul'da darbecilerle iş birliği yaptığı öne sürülen eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan, İstanbul Büyükşehir Belediye binasını işgal eden darbeci askerlere yardım ettiği tespit edilen eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ile darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 10 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. (AA)
ESKİŞEHİR'DE ESKİ DIŞİŞLERİ ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilen eski dışişleri Bakanlığı katibi H.H.G, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezindeki bir evde yakalandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kulanıcısı olduğu öne sürülen zanlı H.H.G'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (AA)
50 FETÖ ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI
Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre; Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarından öğretmen, doktor, polis, esnaf, akademisyen ve memurların da olduğu 31 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon, İstanbul, Düzce, Erzurum ve Kocaeli'nde düzenlediği baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheliler Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
Hamile Kadın Bırakıldı
Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüphelinden biri hamile diğeri bebeği olan 2 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların sorgusu sürerken 2 kişinin arandığı öğrenildi.
Askerler Gözaltına Alındı
Trabzon'da görev yaptığı belirlenen askerlere yönelik operasyonlar da sürüyor. 15 gün önce gözaltına alınanan ve itirafçı olan 13 askerin verdiği ifadeler doğrultusunda 19 rütbeli askere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan askerlerin evlerinde ve işyerlerine bu sabah arama yapıldı.
BALIKESİR'DE 2 KİŞİ YAKALANDI
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin ilçedeki mahrem ve sağlık yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen F.G.Ü. (49) ve T.Ö. (41) gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)
İSTANBUL'DA 48 KİŞİ YAKALANDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı alınan 60 kişiden 48'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve "ByLock" kullandıkları öne sürülen 60 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda 48 şüpheli yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor. (AA)
ESKİ DIŞİŞLERİ PERSONELİNE FETÖ OPERASYONU
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 121 eski Dışişleri Bakanlığı personelinin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı personeli 121 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.
Operasyonların 30 ilde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi. (AA)
KONYA'DA 70 MUVAZZAF ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI
Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği 70 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.
Gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)
MARDİN MERKEZLİ 13 İLDEKİ OPERASYONLARDA 18 ASKERİ PERSONEL TUTUKLANDI
Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan çeşitli rütbelerdeki 24 askeri personelden 18'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Ekim'de FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında verilen yakalama kararının ardından Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol kararı ile salıverildi.
Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (AA)
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