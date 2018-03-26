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26 Mart-01 Nisan 2018 haftalık burç yorumları

26.03.2018 - 01:40 | Güncelleme:

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 26 Mart-01 Nisan haftası burç yorumunuz...

  • 1 26 Mart-01 Nisan 2018 haftalık burç yorumları
    1 | 45

    Koç Burcu:

     

    Bu haftabaşı sabah saatlerinde güne adapte olmakta zorlanabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. İçinizden geldiği gibi davranma isteğiniz yapacaklarınızla çakışabilir. Öğleden sonraysa daha yumuşak ve keyifli enerjiler altına geçeceksiniz. Perşembe gününe kadar yaratıcı ve eğlenceli konulara odaklanabilir, çocuğunuz varsa onunla ilgilenebilirsiniz.

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  • 2 26 Mart-01 Nisan 2018 haftalık burç yorumları
    2 | 45

    Perşembe günü kişisel hayatınızda beklenmedik ani verilecek kararlar gündeme gelebilir. Kendinizi, görüntünüzü değiştirmek ve farklı işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda da önemli kararlar oluşabilir. Bu kararlar anlık olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Diğer yandan size dayatılan iş sorumluluklarınız bu zamanlarda size ağır gelebilir. İş hayatınızda desteklenmediğinizi düşünebilir bunun sonucunda farklı kararlar almak isteyebilirsiniz.

  • 3 26 Mart-01 Nisan 2018 haftalık burç yorumları
    3 | 45

    Cumartesi günü Venüs Boğa burcuna geçecek. 3 hafta boyunca maddi kazanımlarınızda artış ve düzelmeler yaşayacaksınız. Güzel olan eşyalara karşı ilginiz artabilir, harcamalarda bulunabilirsiniz.Ticaret ve sanatla uğraşanlar için olumlu bir dönem olacak. Kafanız parasal konularda temkinli çalışabilir.

  • 4 26 Mart-01 Nisan 2018 haftalık burç yorumları
    4 | 45

    Yine bu Cumartesi terazi burcunda oluşan Dolunay’da özel hayatınız, ikili ilişkilerinizde önemli duygusal kararlar almaya yatkın olacaksınız. Bu dolunayda sevdiğiniz insanın hayatındaki olaylar sizi de etkileyebilir veya özel hayatınızda hızlı duygusal kararlar alabilirsiniz.

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  • 5 26 Mart-01 Nisan 2018 haftalık burç yorumları
    5 | 45

    Boğa Burcu:

     

    İletişime dayalı işlerinizde bu Pazartesi kendinize özgün davranabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Aklınızda bir sürü fikir ve plan olabilir ama bunları hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Öğleden sonra aile hayatınızda huzuru ve güveni deneyimleyebilirsiniz. Perşembe gününe kadar ailevi konular ilgi alanınıza yerleşebilir. Davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı bu süreçte gözden geçirebilir, ebeveynlerinizin veya kendi ev hayatınızın ayrıntılarına odaklanabilirsiniz.

     

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