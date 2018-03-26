Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 26 Mart-01 Nisan haftası burç yorumunuz...
1
1|45
Koç Burcu:
Bu haftabaşı sabah saatlerinde güne adapte olmakta zorlanabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. İçinizden geldiği gibi davranma isteğiniz yapacaklarınızla çakışabilir. Öğleden sonraysa daha yumuşak ve keyifli enerjiler altına geçeceksiniz. Perşembe gününe kadar yaratıcı ve eğlenceli konulara odaklanabilir, çocuğunuz varsa onunla ilgilenebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
2
2|45
Perşembe günü kişisel hayatınızda beklenmedik ani verilecek kararlar gündeme gelebilir. Kendinizi, görüntünüzü değiştirmek ve farklı işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda da önemli kararlar oluşabilir. Bu kararlar anlık olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Diğer yandan size dayatılan iş sorumluluklarınız bu zamanlarda size ağır gelebilir. İş hayatınızda desteklenmediğinizi düşünebilir bunun sonucunda farklı kararlar almak isteyebilirsiniz.
3
3|45
Cumartesi günü Venüs Boğa burcuna geçecek. 3 hafta boyunca maddi kazanımlarınızda artış ve düzelmeler yaşayacaksınız. Güzel olan eşyalara karşı ilginiz artabilir, harcamalarda bulunabilirsiniz.Ticaret ve sanatla uğraşanlar için olumlu bir dönem olacak. Kafanız parasal konularda temkinli çalışabilir.
4
4|45
Yine bu Cumartesi terazi burcunda oluşan Dolunay’da özel hayatınız, ikili ilişkilerinizde önemli duygusal kararlar almaya yatkın olacaksınız. Bu dolunayda sevdiğiniz insanın hayatındaki olaylar sizi de etkileyebilir veya özel hayatınızda hızlı duygusal kararlar alabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
5
5|45
Boğa Burcu:
İletişime dayalı işlerinizde bu Pazartesi kendinize özgün davranabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Aklınızda bir sürü fikir ve plan olabilir ama bunları hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Öğleden sonra aile hayatınızda huzuru ve güveni deneyimleyebilirsiniz. Perşembe gününe kadar ailevi konular ilgi alanınıza yerleşebilir. Davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı bu süreçte gözden geçirebilir, ebeveynlerinizin veya kendi ev hayatınızın ayrıntılarına odaklanabilirsiniz.
6
6|45
Perşembe günü beklenmedik konu ve olaylara açık olacaksınız. Bir insana aniden yardım etme etkilerinizin yüksek olacağı gibi, eski bir aşkınız yeniden karşınıza çıkabilir. İlginç tesadüfler yaşayabilirsiniz. Diğer yandan yüksek eğitim, fikir ve inanç sistemlerinizin sorumlulukları, geleceğiniz için atmanız gereken adımlarınız üzerinizde baskı ve yük oluşturabilir. Bazı işlerinizde sorun ve sıkıntılara açık olacaksınız.
7
7|45
Cumartesi günü itibarıyla önünüzdeki 3 hafta boyunca fiziksel özellikleriniz ön planda olacak sevgili boğalar. Kendinize bakmasını ve para harcamasını bileceksiniz. Keyifli ortamlarda ve birazda tembellik yaparak kilo almaya müsait olabilirsiniz. Önemli girişimleriniz için görüşmelerinizi arttırabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
8
8|45
Yine bu Cumartesi oluşan Dolunay iş ve hizmet alanlarınızda hassas bazı duygusal kararları karşınıza getirebilir. Günlük hayatınızın ritminde hızlanmalar oluşabilir ve dengenizi korumanız gerekebilir. Yine Dolunay sağlığınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Kendinizi ve yapacaklarınızı bu dönemde fazla zorlamanız bel ve kalça bölgesi sorunlarına, böbrek sıkıntılarına yol açabilir. Bu Dolunayda etrafınızda oluşan olaylara ve sağlığınıza dikkat edin.
9
9|45
İkizler Burcu:
Haftanız başlarken yapılması gereken parasal işlerinizin üzerine eğilebilir, bazı hoşnutsuzluklarınızı çevre ilişkilerinize yansıtabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. İşlerinizi aksatmamaya çalışın. Öğleden sonraysa oldukça hareketli ve hızlı planlar sizi bekliyor. Perşembe gününe kadar iletişiminiz hızlı akacak, kısa vadeli planlarınıza odaklanabilirsiniz.
10
10|45
Perşembe günü arkadaş ortamlarınızda yeni tanışacağınız bir insan,farklı davranışlarıyla ilginizi çekebilir. Yalnız bu dönem bir ilişkiye başlarsanız, farklı koşullarla bu ilişkinin devam edeceğini unutmayın. Baskılar ve kıskançlıklardan arınmış, daha heyecana yönelik bir durum söz konusu olabilir. Merkür’ün geri gittiğini unutmadan yolunuzda ilerleyin, diğer yandan üstleneceğiniz parasal sorumluluklar bazı arkadaşlarınızla veya iş yaptığınız insanlarla işlerinizde sıkıntı ve sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu sorunlar para kökenli sorunlar olabilir.
HABERİN DEVAMI
11
11|45
Cumartesi günü itibariyla 3 hafta boyunca sosyal ortamlardan elinizi ayağınızı çekebilirsiniz sevgili ikizler. Kendinizle başbaşa kalmak, özel ilişkilerinizde kendinizi yeterince ifade edememek ve fedakarlıklar ön plana çıkabilir. Yalnızlığı sevecek, ruhani konulara daha fazla ilgili göstereceksiniz.
12
12|45
Cumartesi günü oluşan Dolunay, aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerde bu kadar vakit geçirmeniz kalbiniz boşsa işinize yarayabilir ve bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Sevdiğiniz varsa bu dolunayda ona ve varsa çocuğunuza daha fazla özen göstermeniz ve onların konularının üzerine eğilmeniz gerekebilir.
13
13|45
Yengeç Burcu:
Sabah saatlerinde gerilimli yapınızı iyi idare etmelisiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Size ne yapılması gerektiği söylendiğinde buna tepki verebilir, hoşnutsuz olabilirsiniz. Öğleden sonraysa haftanıza yavaştan alışmaya başlayacak, iş hayatınızda yapılması gerekenleri kolay halledeceksiniz. Perşembe gününe kadar maddi konuların üzerine eğilebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
14
14|45
Perşembe günü ani ve beklenmedik oluşumlar sizi şaşırtabilir. Fırsatlarınız yüksek olacak. Özellikle iş ve kariyer alanlarınızda farklı ilişkiler ve davranışlar içine girebilirsiniz. Bu dönem sakin durmaya özen gösterin.Yine bu Perşembe günü özel ilişkilerinizin sorumlulukları sizi zorlayabilir. Göz önünde olacağınız yerlerde sevdiğinizle anlaşmak kolay olmayacak, ilişkinizi çok fazla zorlamamalısınız.
15
15|45
Cumartesi günü itibarıyla sosyal ortam ve çevrelerde gözler sizin üzerinizde olacak. Arkadaşlarınızla olan bağlarınızı güçlendirebilir, onlarla bir arada olmaktan 3 hafta boyunca güzel etkiler alabilirsiniz.Yeni tanışacağınız insanlardan yarar göreceksiniz. Bu dönem sağlam arkadaşlıklarınıza güvenin.
16
16|45
Bu Cumartesi oluşan Dolunay’da aile hayatınıza daha fazla önem vermelisiniz. Aile büyüklerinizin hayatında duygusal sorunlar, gelgitler oluşabilir. Bunu tetikleyen siz de olabilirsiniz veya hiç ilginizde olmayabilir. Ev ve aile alanlarınızda ne yaşarsanız yaşayın ilginizin ailenizde olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.
HABERİN DEVAMI
17
17|45
Aslan Burcu: Bu haftabaşı yapılması gereken çok işiniz olabilir ama alacağınız haberler karşısında ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Öğleden sonra şartlar sizin tarafınıza geçiyor. Bu hafta gezileriniz, eğitimsel planlarınızı harekete geçirmek için gayet iyi bir hafta bazı sorunlarınız olsa bile kişisel isteklerinizi ve amaçlarınızı uygulamak isteyeceksiniz.
18
18|45
Perşembe günü aniden ortaya çıkacak bir eğitim, iş veya seyahat fırsatı sizi mutlu edebilir. Oluşan şartlar karşısında olabildiğince esnek ve cesur olmalı, fırsatları değerlendirmelisiniz. Bu Perşembeişve günlük hayatınızın sorumlulukları size ağır gelebilir, bir işinizde sıkıntı ve sorun yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda farklı fırsatların da yolda olduğunu göz ardı etmeyin.
19
19|45
Cumartesi günü itibarıyla 3 hafta boyunca kariyer ve iş hayatınızda olumlu ve pozitif bir dönem içine giriyorsunuz.Toplum önünde kişisel cazibeniz ve itibarınız artabilir. Organizasyonlar, davetler, toplantılar ön plana çıkabilir. Temkinli ve dikkatli adımlar size kazandıracak.
HABERİN DEVAMI
20
20|45
Yine bu Cumartesi oluşan dolunay, yakın çevrenizde olup biten olaylara ilginizi döndürecek. Hayata geniş açıdan bakarken, küçük ve ufak tefek işleri halletmek durumunda kalacaksınız. Yine akraba veya kardeşlerinizin önemli konuları sizin hayatınızı da etkileyebilir.
21
21|45
Başak Burcu:
Gelecek planlarınızı yaparken bazı sıkıntı ve sorunlar sizi hemen aşağıya çekse bile, öğleden sonra kendinizi hayatın akışına bırakmakta gecikmeyecek ve enerjinizi toparlayacaksınız sevgili Başak ve yükselemn Başaklar. Dua, meditasyon, kendinizle vakit geçirmek iyi gelebilir. Perşembe gününe kadar işleri daha ağırdan almak isteyebilirsiniz.
22
22|45
Perşembe günü ortaklaşa paragelirlerinizde bir artış söz konusu olabilir. Eşinizin veya sevgilinizin hayatında parasal olarak beklenmedik gelişmeler yaşanabilir veya siz farklı veya beklenmedik bir gün geçirebilirsiniz. Diğer yandan aşk, eğlence veya çocuk alanlarınızın sorumlulukları sizi zorlayabilir. Görevlerinizi yerine getirmekte zorlanabilir bazı iş bağlantılarınızın bozulduğuna şahit olabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
23
23|45
Cumartesi günü itibariyla 3 hafta boyunca seyahatler, eğitim, medya, hukuk, ticaret alanlarınızda ilişkileriniz öne çıkmaya başlıyor. İstediğiniz bir seyahati gerçekleştirebilir, tanımadığınız ortamlardan fayda sağlayabilirsiniz. Yine bu alanlardaki konuşma ve görüşmelerinizi bu döneme denk getirin.
24
24|45
Cumartesi günü oluşan Dolunayla beraber, parasal konularda, maddi alanlarda önemli duygusal konular gündeme gelebilir. Elinize bir para geçebilir, uzun zamandır beklediğiniz birparanın gelememesi, geç gelmesi gibi durumlara da hazırlıklı olun. Yine bu tarihitibarıyla öğrenciyseniz eğitim ve öğrenim hayatınızı daha fazla sevecek ve önmeseyeceksiniz. Eğitim hayatınızda eğitmenleriniz ve öğrenci arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir.
25
25|45
Terazi Burcu:
Göz önünde olacağınız ortamlarda ve iş hayatınızda bu Pazartesi ortak hareket etmek kolay olmayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Öğleden sonraysa sosyal çevrenizdeki insanlarla bir arada olmaya ve planlar yapmaya vaktinizi ayırabilirsiniz. Özel hayatınızda esnek olacaksınız. Bu hafta Perşembe gününe kadar sosyal çevre ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
26
26|45
Perşembe günü evli olanlar evliliklerinde beklenmedik sürprizlere ve heyecanlara açık olmalılar. İkili ilişkilerinizde farklı bir gün geçirebilirsiniz. Duygularınız çabuk değişecek. Yine gün içinde özel hayatınızda bazı sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Aile ve ev sorumluluklarınız üzerinize üzerinize gelebilir.
27
27|45
Cumartesi günü itibarıyla başkalarının kaynaklarından, eşinizin veya sevgilinizin parasından faydalanacağınız bir dönem içine giriş yapıyorsunuz. 3 hafta boyunca etkili olacak bu süreçte borç ve kredi almak,maddi durumunuzu düzeltmek gibi olumlu etkiler altında olacaksınız.
28
28|45
Cumartesi günü oluşan Dolunay hayatınızda önemli kararlar almanızı sağlayacak. Fiziki görünümünüzle ilgili olarak önemli kararlar alabilir veya sağlığınıza daha fazla dikkat etmek durumunda kalabilirsiniz. Özel hayatınızdaki konuşmaları, kendi fiziki hayatınıza indirgemenin tam zamanı. Özel hayatınızdaki sıkıntılar, hayatınızda yeni kararlar almanızı da gerektirebilir.
HABERİN DEVAMI
29
29|45
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı Sabah saatlerinde dış ortamlarda sinirleriniz ve duygu durumunuz gergin olsa bile öğleden sonra kariyer ve iş hayatınızda hızlı ve iş bitirici yönleriniz ortaya çıkabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu aralar kendinizi başka insanlara adamışsınız gibi görünüyor. Perşembe gününe kadar iş ve kariyer hayatınıza daha çok vaktinizi ayıracaksınız.
30
30|45
Perşembe günü iş ve hizmet alanlarınızda beklenmedik ani olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda tanışacağınız yeni ve ilginç insanlar size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Diğer yandan yakın çevrenizin sorumlulukları ve hayata dar gözlerle bakıyor olmanız iş alanlarınızda sıkıntı ve sorunları karşınıza getirebilir, belki de bhundan kaynaklı olarak gün içinde ilişkilerinizde farklı konulara yöneleceksiniz.
Cumartesi günü itibarıyla, önünüzdeki 3 hafta boyunca özel hayatınız, evlilik ve özel ilişkileriniz aktif olmaya başlayacak. İlişkilerinizi düzeltmek, karşı tarafla güzel ve anlamlı bir ilişki yaşamak veya ortaklarınızla olumlu atılımlar yapmak üzere harekete geçebilirsiniz.
31
31|45
Cumartesi günü Terazi burcunda oluşan Dolunay kadersel etkileri karşınıza getirecek sevgili Akrepler. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilir, sağlığınızda zorlanmalar altında olabilirsiniz. Tedirginliklerinizi kontrol etmeye özen gösterin, sorunlara değişik yönlerden yaklaşmaya çalışın.
HABERİN DEVAMI
32
32|45
Yay Burcu:
Bu haftabaşı para hesaplarınızı yaparken olumsuzluklara kolay takılabilir, size söylenilen tavsiyelere kulak asmayabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Öğleden sonraysa tüm bunlardan sıyrılacak ve size keyif verecek insanlarla vaktinizi harcayacaksınız. Hayata olumlu bakmaya çalışın. Perşembe gününe kadar değişik yerlerde ve farklı insanlarla içiçe olmak isteyebilirsiniz.
33
33|45
Perşembe günü aşk hayatınızda oldukça heyecanlı ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Beklenmedik olaylar sizi farklı noktalara taşıyabilir. Sizden farklı bir insanla tanışabilir veya aşka yelken açabilirsiniz. Evliyseniz, çocuğunuzla ilgili konularda da heyacan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Diğer yandan bu tarihte riskten kesinlikle kaçınmalısınız. Parasal sorumluluklarınız üstünüze çökebilir ve eğlencenizden çalabilir. Moralinizi hemen bozmamalısınız.
34
34|45
Cumartesi günü itibarıyla 3hafta boyunca iş ve hizmet alanlarınızda güzellikler yaşayacaksınız. Çalışmak ve hizmet etmek size keyifli gelebilir, iş arkadaşlarınızla aranızı düzeltebilir, sağlığınızda olumlu etkileşimlere tanık olabilirsiniz. Kilo almaya müsait bir dönem içinde olacaksınız.
Cumartesi günü oluşan Dolunay, sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde hassaslıklar, gerilimler yaşamanıza neden olacak. Harcamalarınız yüksek olduğundan bazı organizasyonlara, eventlere katılmak istemeyebilir, arkadaşlarınızla gerilimler yaşayabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
35
35|45
Özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizde bu haftabaşı karşı tarafı anlamakta zorlanabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Kendi isteklerinizi karşı tarafa dayatmadığınız sürece çok fazla zorlanmazsınız. Aile hayatınız için ortak para konuşmaları, yapılması gerekenler öğleden sonra devrede olacak. Perşembe gününe kadar ailenize ve yuvanıza ilginizi harcayacaksınız.
36
36|45
Perşembe günü ev ve aile alanlarınızda beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir misafir bir etkinlik gününüzü farklı geçirmenize neden olabilir. Ya da ev alım, satım, kiralama işlerinizde ani gelişmeler olabilir. Diğer yandan sorumluluklarınızın bu dönem size ağır geldiğini düşünecek ve aile ilişkilerinizde sorunların sizi zorladığını da göreceksiniz.
37
37|45
Cumartesi günü itibarıyla birkaç hafta aşk hayatınızda romantik ve tutarlı tavırlarınız ön plana çıkacak. Çocuk yapmak isteyenler bu şansa sahipler veya çocukları olanlar onlarla bir arada bulunmaktan keyif alacaklar.Yaratıcılığınız ve eğlenceli yönünüz ön plana çıkmaya başlayacak. Zevke düşkünlüğünüz artabilir.
HABERİN DEVAMI
38
38|45
Cumartesi günü oluşan Dolunay, kariyerinizde önemli sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak. Bir projenizde nihai bir sonuca ulaşabilir veya iş hayatınızda bazı hassas oluşumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengeye özen gösterin. Unutmayın siz hayatınızda sorumlu olduğunuz müddetçe her sıkıntının altından kalkabilirsiniz.
39
39|45
Kova Burcu:
Bu haftabaşı günlük işlerinizi düzenlerken sinirli ve gergin etkiler altında olabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Aynı anda birden fazla konuyla uğraşmanız üzerinizde sıkıntı yaratabilir, biraz rahatlayarak size yardım etmek isteyen insanların isteklerini geri çevirmeyin. Öğleden sonra daha rahat olacaksınız. Perşembe gününe kadar özel hayatınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın.
40
40|45
Perşembe günü ani ve beklenmedik iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle satış, reklam, pazarlama, eğitime dayalı işlerinizde kısa vadeli adımlar oluşabilir. Yakın çevrenizle beklenmedik bir plan içerisine girebilirsiniz. Diğer yandan beklenmedik olaylara ve sıkıntılara da açıksınız. Olumsuzlukların sizi aşğaıya çekmesine izin vermemelisiniz.
HABERİN DEVAMI
41
41|45
Cumartesi günü ve sonrası 3 hafta boyunca eviniz ve ailenizle olan ilişkileriniz olumlu bir döneme giriyor. Evinizi genişletmek, düzenlemek, tadilat, dekorasyon, tamirat gibi işlerle uğraşmak size zevk verebilir. Misafir olmaktan çok ağırlamaktan ve evinizde vakit geçirmekten hoşlanacaksınız.
Yine bu Cumartesi oluşan Dolunay, seyahat, iş görüşmeleri, yurtdışı bağlantılı konularla ilgili önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Sizinle uğraşanlar varsa bir davanın sonuçlarını bu Dolunayda alabilirsiniz. Yine bu dolunay, yüksek eğitim, akademik konularda bazı dalgalanmaları, hassaslıkları karşınıza getirebilir. Öğretmen veya öğrenci arkadaşlarınızla sorunlara açık olabilirsiniz.
42
42|45
Balık Burcu:
Bu haftabaşı sabah saatlerinde para işlerinizde gerginliğiniz yüksek olabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Etrafınızda olup biten herşeyi bir tehdit gibi algılayabilirsiniz. Öğleden sonraysa günlük işleriniz, yapılması gerekenler sizi meşgul edecek ve duygusal olarak rahatlatacak. Perşembe gününe kadar hem sağlığınıza, hem de günlük işlerinize gereken özeni göstereceksiniz.
43
43|45
Perşembe günü beklenmedik ve ani ortaya çıkacak bir fırsat sonucu elinize para geçebilir. Parasal fırsatlarınız yüksek olacak. Diğer yandan sosyal çevrenizin sorumlulukları, gelecek sorumluluklarınız bazı sorunlarıda beraberinde getirebilir. Arkadaşlarınızla oluşacak parasal sorunlara dikkat etmelisiniz.
HABERİN DEVAMI
44
44|45
Cumartesi günü itibarıyla 3 hafta boyunca yakın çevreniz, akraba veya kardeşlerinizle olan ilişkileriniz tatminkar olacak. Satış, pazarlama, bilgisayar, reklam, iletişim, yayıncılıkla ilgili işleriniz varsa kazançlarınız artacak, kendinizi iyi hissedeceksiniz.
45
45|45
Cumartesi günü Terazi burcu Dolunayı ortak parasal alanlarınızda dengeyi sağlamanız gerektiğini gösteriyor. Bir borç veya ödeme ortaya çıkabilir. Partnerinizin para durumuyla ilgileneceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla parasal işlerinizde sıkıntılara açık olabilirsiniz.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.