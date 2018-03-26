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Perşembe günü iş ve hizmet alanlarınızda beklenmedik ani olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda tanışacağınız yeni ve ilginç insanlar size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Diğer yandan yakın çevrenizin sorumlulukları ve hayata dar gözlerle bakıyor olmanız iş alanlarınızda sıkıntı ve sorunları karşınıza getirebilir, belki de bhundan kaynaklı olarak gün içinde ilişkilerinizde farklı konulara yöneleceksiniz.

Cumartesi günü itibarıyla, önünüzdeki 3 hafta boyunca özel hayatınız, evlilik ve özel ilişkileriniz aktif olmaya başlayacak. İlişkilerinizi düzeltmek, karşı tarafla güzel ve anlamlı bir ilişki yaşamak veya ortaklarınızla olumlu atılımlar yapmak üzere harekete geçebilirsiniz.