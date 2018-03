Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan 816. hafta On Numara çekilişi, dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 4 talihli, büyük ikramiyeyi paylaştı. İşte 26 Mart MPİ On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilan 4 talihli, büyük ikramiyeyi paylaştı ve büyük ikramiyede kişi başı 89 bin 856 lira 60'ar kuruş ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşların, kuponlarını Aydın'ın Söke, Eskişehir'in Tepebaşı ve İstanbul'un Kartal (2) ilçelerinden yatırdığı tespit edildi.

26 Mart 2018 On Numara sonuçları: 05 - 07 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 34 - 35 - 41 - 45 - 47 - 62 - 64 - 67 - 68 - 71 - 72

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde aynı zamanda 9 bilen 105 kişi 2 bin 282 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 992 kişi 120 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 675 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 132 bin 167 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiç bilemeyen 185 bin 705 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 89.856,60 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 105 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.282,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.992 Kişi Başına Düşen İkramiye 120,30 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 21.675 Kişi Başına Düşen İkramiye 21,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 132.167 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,60 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 185.705 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER