2.6 milyon bebek öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF), dünya çapında 2 milyon 600 bin bebeğin doğumunun ilk ayında hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bu rakama dahil olan yaklaşık 1 milyon bebek ise doğduğu gün ölüyor. Rapora göre, ölüm nedenlerinin başında erken doğum, muayene eksikliği, doğumda yaşanan sorunlar, akciğer iltihaplanması ve kan zehirlenmesi geliyor. Bebeklerin hayatta kalma oranının en yüksek olduğu ülkelerin Japonya, İzlanda ve Singapur olduğu belirtilirken, listenin en altındaysa Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan yer alıyor.

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