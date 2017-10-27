Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 27 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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HAKKARİ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakkari merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Ekim'de Hakkari merkezli Konya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, İstanbul, Ankara, Van ve Trabzon illerini kapsayan operasyon neticesinde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alınmıştır.

Adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla 3 kişi serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." (AA)

KAYSERİ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 kişiye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

TOKAT'TA 9 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emekliler, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan şüpheliler, Tokat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

KONYA MERKEZLİ 31 İLDEKİ OPERASYONLARDA GÖZALTI SAYISI 52 OLDU

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Konya'ya getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 46'sı dün yakalanmıştı. (AA)