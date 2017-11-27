27 Kasım-3 Aralık 2017 haftalık gezegen hareketleri

Haftaya AY Balık burcundayken, hayalperest ve biraz da dağınık etkilerle başlıyoruz. Yaratıcılık ve anlayış gerektiren noktalarda gün boyunca Ay- jüpiter olumlu akışı bizi destekleyecek. Yalnız ilişkilerimizde ve özel hayatımızda esnek davranmakta zorlanabilir, yeni durumlara karşı kendimizi stresli hissedebiliriz.

Salı günü devreye giren Merkür- Satürn Kavuşumuyla, fikirlerimizi, planlarımızı uygulamak adına oldukça güçlü etkilerimiz var. Önemli sorumluluklar üstlenmekten çekinmemeli, negatif olmamalıyız. Bu hafta Galaktik Merkez’le buluşan Satürn ve Merkür, çok önemli bilgilerle karşılaşacağımızı, gerçekçi ve biraz olumsuz düşüncelerin hakim olacağını bizlere gösteriyor. İstediğimiz, aradığımız cevaplar karşımıza gelebilir, önümüze çıkabilir ama biz bunları görmekte zorlanabiliriz. Disiplinle ve çalışarak, sorumluluklardan kaçmayarak çok kalıcı sonuçlar elde edebiliriz. Gökyüzünün kapıları açık, bu dönemde tefekkür halinde olmak, olumlu düşünmek, evrenin bizim tarafımızda olduğunu bilmek ve bilginin ağırlığını hayatımıza geçirmek için uğraşmalıyız. Karşımıza gelecek olan bilgileri özümseyemez, içselleştiremezsek, Pazar günü başlayacak olan Merkür gerilemesinde bir kez daha üstünden geçmemiz gerekebilir. Bunu farketmemiz için hayat bize sorunlar çıkartabilir. Bilginin, felsefenin, yüksek düşüncelerin, seyahatlerin, farklı kültürlerin, göçmenlerin, bize ve kültürümüze yabancı olanların ve onların düşüncelerinin, legal meselelerin, yüksek eğitimin yükümlülüklerini kavramalı, bu alanda karşımıza çıkacak olan dipte kalan meseleleri öğrenmeli ve önemsemeliyiz.

Cuma günü enerjimizi kontrol etmek kolay olmayacak. Riskli işleri sevebilir, kazalara yatkın olabiliriz. Mars-Uranüs gezegenlerinin karşı karşıya gelmesi, öfkemizi, bize ne yapmamız gerekenleri söyleyen kişilere isyankar ve öfkeli davranışları hayatımıza taşıyabilir. Toplumsal konularda da çok kolay gaza gelebiliriz. Diplomatik bir şekilde hareket etmek isterken, içimizden çıkan gücü kontrol altına alalım.

Pazar günü ise Merkür Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Merkür Yay burcunda geriliyor yazımı ilerleyen günlerde ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Yine Pazar günü İkizler burcunda yaşanacak, ve yöneticisi Merkür’ün geri gitmeye hazırlandığı dolunayı da işin içine katarsak haftasonunda sıcak günler bizi bekliyor. Aldanmalara, kandırılmalara, hayalkırıklıklarına ve yetersizliklere açık bir Dolunay yaşayacağız. Elimize geçen bilgileri iyi değerlendiremeye özen gösterelim.

Merkür gerilemesi ve Dolunay Yazımı çok yakında sizlerle paylaşacağım. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle...

Hande Kazanova

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