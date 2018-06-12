Hurdaya çıkarılan araçlara özel tüketim vergisi ( ÖTV) indirimi uygulaması başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar trafik sicilinden sildirilip hurdaya çıkarılırsa, karşılığında alınacak aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki uygulanacak. 27 Mart 2018’den önce hurdaya çıkarılan araçlar ise ÖTV indiriminden yararlanamayacak. Uygulama 31 Aralık 2019’a kadar devam edecek.

BİNEKTE 1600 CC SINIRLAMASI

Yeni alınacak araç binek otomobil ise motor silindir hacminin 1600 cc ve altında olması gerekecek. Sadece elektrik motorlu araçlarda, motor gücü sınırlaması olmaksızın düzenlemeden yararlanılabilecek. Hurdaya çıkarılan araçta herhangi bir sınırlama olmayacak. Otomobillerini hurdaya çıkarmak isteyenler, araçlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerine ya da Ömrünü Tamamlamış Araç teslim yerlerine, geçici depolama alanlarına teslim edebilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılan değişikliğe göre 1997 model ve daha eski araçların hurdaya çıkarılması durumunda 2019 sonuna kadar ödenmemiş MTV borcu ile bu araçlar için 31 Aralık 2016 tarihine kadar kesilmiş trafik cezaları, gecikme faiziyle birlikte silinecek.

80 BIN TL’YI AŞARSA 3 BİN TL INDIRIM OLACAK

Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin TL’nin altındaysa teşvik tutarı 10 bin TL, 46 bin ila 80 bin TL arasındaysa 8 bin TL, 80 bin TL’yi aşanlara 3 bin TL ÖTV indirimi sağlanacak. Kamyonet, kamyon, TIR, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ÖTV matrahına bakılmaksızın 10 bin TL vergi indirimi yapılacak.