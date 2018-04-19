Bakanlık, 2015'e kadar her yıl dünyadaki kruvaziyer turist sayısının yaklaşık yüzde 10'unu ağırlayan fakat çevre ülkelerde yaşanan savaşların da yarattığı olumsuz etkiyle 2016'dan itibaren düşüşe geçen Türkiye'nin kruvaziyer turizmine yönelik yeni önlemleri hayata geçirdi.
Bu kapsamda yaşanan krizlerin kruvaziyer turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla ilk kez 17 Temmuz 2017'de alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'ye kruvaziyer ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek süreci başlatıldı.
Böylelikle kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 26 Eylül-31 Aralık 2017'de 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine, getirdiği turist başına 30 dolar destek sağlandı. Bakanlık, bu kapsamda seyahat acentelerine yaklaşık 28 bin turist için 840 bin dolar destek ödemesi gerçekleştirecek.
HEDEF TURSİT SAYISINDA YÜZDE 25 ARTIŞ
Öte yandan turizmin 12 aya yayılması ve düşük sezonda gelen gemi sayısının arttırılması amacıyla kruvaziyer hizmeti veren limanlara 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019'da da desteğin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer ile turist getiren A grubu seyahat acentelerine yabancı turist başına ocak, şubat, mart, nisan, kasım, aralık aylarında 45 dolar, mayıs, haziran aylarında 35 dolar, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da 25 dolar destek sağlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıca Türkiye'nin kruvaziyer turizmden aldığı payın arttırılması amacıyla, 2019'da indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarının yüzde 50 oranında arttırılarak uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Bakanlık, bu destekler ile Türkiye'ye gelen kruvaziyer turist sayısının geçen yıla göre yüzde 20-25 arttırılmasını sağlamayı hedefliyor. Seyahat acentelerine bu yıl için yaklaşık 12 milyon dolar, gelecek yıl için de 17 milyon dolar destek verilmesi öngörülüyor.
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