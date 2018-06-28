Habertürk Haber Merkezinden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 28 Haziran 2016 da DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında aralıranda personelin de bulunduğu 46 kişi can verdi. Teröristlere yaptıkları müdahaleler sonucu can kayıplarının artmasını engelleyen ve saldırıda yaralanan polis memurları Ahmet Berker ve Yüksel Durna görevlerine döndükleri havalimanında herkesin sevgilisi. Berker, saldırıdan 17 ay sonra, Durna ise 3 ay sonra havalimanına yeniden döndü. İki kahraman polis memuru da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde belge inceleme biriminde beraber görev yapıyor. Sahte pasaport, sahte vize gibi kontrolleri yapıyor. Durna ile Berker, başka yere tayin olma imkanı bulunmasına rağmen kendi istekleriyle yine havalimanında çalışmayı sürdürüyor.

KENDİSİNİ TANIYANLAR KAHRAMAN DİYE HİTAP EDİYOR

Kendisini tanıyan yolcuların kahraman diye hitap ettiği Ahmet Berker, "Bu benim için ayrı bir duygu. Sanırım biraz da gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımız bize ayrıca bir önem veriyorlar. Onların bize bu yaklaşımı bize ayrı bir gurur veriyor. Buraya geldiğimde psikolojik sorunla karşılaşmadım. Sanki o olay hiç olmamış gibi, mesleğime devam ederek, çalışmayı sürdürüyorum" dedi.

7 KURŞUN YEDİ

Olaya müdahale eden ilk polis olan ve otoparkta kimlik sorarak planlarını bozduğu IŞİD'li canlı bombanın kurşunlarına hedef olan Berker, "Karşılaştığım şahıs bana yedi kurşun sıktı. Hastanede yaklaşık 2 ay kaldım. Bunun bir buçuk ayı yoğun bakımdı. Son iki hafta hastanenin servis katına alındım. Pankreas, mide, safra kesesi, ciğer, sağ ve sol koluma kurşun isabet etti. Kolumda hasar kaldı, çeviremiyorum. Pankreastaki sorunu şükürler olsun ki hallettik. Normal hayatımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Berker yoğun bakımdayken hamile olan eşi doğum yapmıştı.

DALAĞI ALINDI

8 gün hastanede kalan ve ameliyatla dalağı alınan Yüksel Durna ise, terminalde kalabalıkları görmenin kendisine olayı hatırlattığını söyledi. Durna, "Ben yine de burada çalışmak istediğim. Çünkü havalimanıyla kendimi özdeşleştiriyorum. Bunun için burada çalışmaya devam etmek istedim. İnsanlara baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Aynı zamanda seviniyorum" dedi.

CANLI BOMBAYI VURMUŞTU

Yüksel Durna, etraftaki insanlara ateş eden canlı bombayı silahını çekerek vurmuştu. Teröristin yaralanarak yere düşmesinin ardından çevredeki birçok yolcu kaçmak için fırsat bulmuştu. Şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Yüksel Durna, tedavi sonrası taburcu edilmişti.

HAVALİMANINDA ANMA TÖRENİ

Atatürk Dış Hatlar Terminali geliş katı önünde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta da "Unutmayacağız" yazılı bir çelenk konuldu.

46 SANIK YARGILANIYOR

Atatürk Havalimanı'nda 29 Haziran 2016 tarihindeki saldırıyı gerçekleştiren 3 canlı bombanın kendilerini havaya uçurmasıyla 46 kişi yaşamını yitirmiş, 163 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin 36'sı tutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkındaki yargılama devam ediyor. 9 Temmuz'da gerçekleşecek duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen terör örgütü DEAŞ üyesi sanıklar, saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunurken, yaşamını yitirenlerin yakınları ise sanıklardan şikayetçi olmuştu.