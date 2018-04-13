28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 68 sanığın beraatına karar verildi. 28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanığa, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLEN 21 İSİM

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri.

68 SANIĞA BERAAT

28 Şubat Davası'nda beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

10 SANIĞIN DAVASI ZAMANAŞIMINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

28 Şubat Davasında sanıklardan Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın eyleminin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak"a ilişkin "gizli ittifak" suçu kapsamında kaldığına hükmedilerek, zaman aşımından düşürüldü.

28 ŞUBAT DAVASI KARARININ ARDINDAN İLK YORUMLAR

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAVZA KAVAKÇI KAN: DARBECİLER, İLK DEFA ADALET KARŞISINDA HESAP VERDİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan mahkeme kararı sonrasında şunları söyledi:

"Burada bulunan kıymetli hazirun, 28 Şubat'ın, 28 Şubat darbesinin hayatlarının üzerinden geçmiş olduğu kıymetli vatandaşlarımızın bir kısmı burada. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün. Türkiye demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün çünkü Türkiye'de ilk defa darbeciler, adalet karşısında hesap verdiler. 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürütenler, insanları 'irticacı' diye etiketleyenler, genç kızların eğitim hayatlarının önüne set çekenler, insanları başörtülü-başörtüsüz diye ayıranlar, imam hatiplerin önünü kesenler, seçilmiş bir hükümetin istifasını gerçekleştirenler ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlar, fiilleriyle, adalet karşısında hesap verdi. Bugün çok önemli bir gün, sadece Miraç gecesi değil, demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir gün. 21 kişi hakkında ki o dönemin genelkurmay başkanı ve onun ekibi, ikinci başkanı da bu kişiler arasında, hapis cezası verildi ve Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar. 28 Şubat sürecinde birçok vatandaşımızın kadın-erkek hayatları karartıldı. Ama biz bugün ümit varız çünkü o güne katkıda bulunanlar, adalet önünde hesap verdiler ve yapmış olduklarının hesabını ödeyecekler. Biz asla kin ve nefret duymadık. Hem ilahi adalete inandık hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru kararı vereceğine inandık . Bugün de bunun şahidi olduğumuz için demokrasimiz adına çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra asla kimse 15 Temmuz'da da gördüğümüz gibi ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak. Akıllarından bile geçiremeyecekler. Teşekkür ediyoruz, bu süreci yakından takip eden siz basın mensuplarımıza, kıymetli üstatlarımıza, 2013 senesinde eylül ayında bu davalar başladığından beri duruşmaları takip eden kıymetli üstatlarımıza, kıymertli sivil toplum örgütlerimize ve 28 Şubat'ın o darbe girişiminin asil ve sabırlı direnişçilerine biz selam gönderiyoruz."

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ REŞAT PETEK: TARİHİ BİR GÜNDEYİZ

AK Parti Milletvekili Reşat Petek, 28 Şubat davasında karar verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu:

"Tarihi bir gündeyiz. 28 Şubat darbesinin hem mağduru, hem bu davada müşteki müdahil hem de pek çok müdahilimizin vekili olarak burada bir kısmı hazır bulunan bir kısmı hazır bulunmayan çok değerli müdahil vekil avukatlarımızla birlikte bu davayı takip eden hukukçulardan biriyim. Öncelikle şunu ifade edeyim; Verilen mahkumiyet cezasının sadece evde hapis veya adli kontrolle geçirileceği gibi bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz lazım. Mahkumiyet kararı 21 sanık hakkında verildi, temyiz aşamasına oradaki incelemeye fırsat vermek için, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Yurtdışı yasağı uyguladı. Ayrıca ayda bir defa imza vermek suretiyle adli kontrol uygulaması kararı verdi. Şunu ifade edeyim, 27 Mayıs 1960 darbecilerini millet mahkum etmişti, 12 Eylül 1980 darbesi yapanları yine Türk adaleti mahkum etti. 28 Şubat darbesine, darbe denilmesini bile hazmedemeyenlere, tahammül edemeyenlere bugün bağımsız ve tarafsız Türk yargısı mahkumiyet kararı verdi. Biz kimseye şahsi kin duyarak burada değiliz. Adaletin tecellisini ve gerçekten suçu işlemiş olanların ceza çekmesini ama ilgisi olmayanların da elbette ki mağdur edilmemesini hep savunduk, adil yargılamayı savunduk. Burada Cumhuriyet Başsavcılığının istemiş olduğu mahkumiyet aynı oranda çıkmamışsa da iddia makamının takdiriyle temyiz aşamasında yüksek mahkemede bu da değerlendirilecektir bunun da altını çizmemiz lazım zira 60 sanık hakkında mahkumiyet istenmişti, bugün 21 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ama sonuç olarak biz parmak sayarak bir yere varmak istemiyoruz."

"Kim Türkiye'de milletin iradesiyle seçilmiş, siyasi iktidara zorla, silahla, cebirle, şiddetle el koymaya, iktidarı devirmeye kalkıyorsa artık Türk yargısı buna fırsat vermiyor, mahkumiyet kararı veriyor ve adaletin tecelli ettiğini birlikte görüyoruz. Burada bütün mazlumların, mağdurların, evlatlarıyla birlikte okumak zorunda kalanların, üniversite kapılarında başörtüleri zorla çıkarılan kızlarımızın ve hakikaten 'Adalet sadece ilahi adalete kaldı mı?' diyerek geleceğe bu gözle bakanların bugün burada Türk adaletinde de gerçekten darbecilerin ceza aldığını görmeleri, sanıyorum gönüllerini bir nebze olsun ferahlatacaktır. Bu açıdan önemli, bir de Türk demokrasi ve Türkiye'nin hukuk devleti olarak devamı açısından son derece önemli kararı birlikte gördük. Milletime böyle bir kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum ve insan haklarının, adaletin tecellisi için hep birlikte ayrım yapmadan çalışmanın ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum."

AV. RIZA SAKA: TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Avukat Rıza Saka, Habertürk TV'de katıldığı programda mahkemenin kararını değerlendirdi. Türkiye için çok önemli bir karar verildiğini dile getiren Saka, bundan sonra müebbet hapis cezası verilen kişilerle ilgili tutuklama kararı beklediğini de dile getirdi. Saka'nın açıklamaları şu şekilde:



"Mahkeme, savcının beraat istediği kişi sayısında delilleri dikkate alarak, mütalaayı eksik olarak değerlendirdi ve hatalı buldu. Bu da normal. Biliyorsunuz savcılık, iddia makamıdır. İddia makamı mütalaa açıklarken biraz ihtiyatlıdır ama mahkemeler bütün lehte ve aleyhte delilleri değerlendirerek karar verir. Bu nedenle savcılığın mütalaasından ziyade mahkemenin kararına odaklanmalıyız. Altyazınızdan gördüğüm kadarıyla İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan, Kemal Gürüz ve Çevik Bir'e müebbet hapis cezası verilmiş, müebbetle ağırlaştırılmış müebbet mi onu daha anlayamadım ama muhtemelen 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet... Benim beklentim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıydı 21 sanık hakkında. Çok önemli, tarihi bir gün yaşıyoruz. İlk defa bir darbeyi yargıladı gerçek anlamda Türkiye ve bir karar verdi. 15 Temmuz darbe davaları ikinci aşama darbe davaları, 28 Şubat'la ilgili darbe davaları Türk hukuk tarihine önemli şekilde geçecek bir karar diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, '28 Şubat bin yıl sürecek' denmişti ama çok uzun sürmedi. Bu eylemin failleriyle ilgili yargılama yapıldı, Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası bence."

"Bundan sonra gerek fiilen gerekse başka metotlarla darbeye kalkışacak herkes için ibretlik bir karar diye düşünüyorum. Farkındaysanız Kemal Gürüz için de eski YÖK Başkanı, darbeye fiilen iştirak etme suçundan dolayı... Çünkü biliyorsunuz o dönem YÖK Başkanı görevini de aşarak adeta askerlerle birlikte, Batı Çalışma Grubu'yla birlikte Türkiye'de bir terör estirmişti. Seçilmiş hükümetin devrilmesi, seçilmiş hükümetin görevinden uzaklaştırılması için çaba sarf edilmişti. Bugün bu çabaların bir darbe teşebbüsü olduğu konusunda bir mahkeme kararı ortaya çıktı. Tabii isnaf süreci olacak, bu süreç henüz bitmiş değil. Sonra da Yargıtay süreci olacak. Ben normalde tutuklama bekliyorum. Müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet cezası almış kişilerle ilgili tutuklama bekliyorum. Olmayada bilir ama bu denli 11 ceza verilmesi halinde tutuklama kararı verilmeyecek olması da bir çelişki olur açıkçası. Bugüne kadar tutuklama kararı verilmemiş olması da, şu açıdan söylüyorum, savcının mütalaasından sonra tutuklama olmaması da ilginç geldi bana. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de pek çok davada 5 yıl 10 yılla yargılananan kişiler tutuklanırken, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan, savcının mütalaasıyla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen kişilerin tutuklanmamış olması bana 28 Şubat Davası'nda biraz garip gelmişti. Bakalım bu kararla birlikte tutuklamayla ilgili ne çıkacak?"

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