28 Şubat davasının 92. celsesi görüldü

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından katılanların taleplerini aldı. AA'nın haberine göre; Bir önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için ek süre verilen Duruşma Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım'ın duruşmaya katılmadığı görüldü.

Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, mazeret bildiren savcı yerine duruşma için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe'ye söz verdi. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilen savcının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirterek, tekrar süre istedi.

Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, katılma talepleriyle ilgili sanıklara ve avukatlara söz verdi.

Katılma talepleriyle ilgili söz alan sanık eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, haklarındaki davanın hükümeti devirmeye yönelik bir suç nedeniyle açıldığını belirtti.

Sanıkların hükümeti devirmeye yönelik suçla ilgili bir fiilinin bulunmadığını ileri süren Doğan, "Batı Çalışma Grubu ve 28 Şubat'a ilişkin ne kadar evrak varsa hepsi ortaya çıktı, sahteler de ilave edilmiş. Bunlardan bir tanesinde başörtüsüyle ilgili tek talimat yok. Sadece yurt çapında Başbakanlığın yayımladığı genelge kapsamında ülkede irticai faaliyetleri önlemek için kurulmuş bir teşkilat var. Bu teşkilatın da icra yetkisi yok." diye konuştu.

Mağdurların temelde, "başörtüsü ile okula giremeyenler ve irticai faaliyetler nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılanlar" olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Bunun darbeyle ilgilisinin bulunmadığı ortada. 28 Şubat'ın ve Batı Çalışma Grubu'nun hiçbir faaliyetinin bununla ilgili olmadığı, tanıklar aracığıyla dinlendi. En önemli tanık Mesut Yılmaz, bunun 1980'lere dayandığını söyledi. Bundan zarar görmeleri gibi bir olay olay yok. Farzımuhal, bir darbe olmuş olsa bundan zarar gören ilgili hükümet üyeleri olurdu. Ben anlamıyorum, nasıl oluyor da o dönemde imam hatip okulunda okuyan 13-14 yaşındaki iki kız geliyorlar, burada mağdur olarak dilekçe veriyor. Hangi evraka dayanarak Batı Çalışma Grubu'ndan şikayetçiler? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum, bu taleplerin reddedilmesini talep ediyorum."

Avukatlara da katılan talepleriyle ilgili söz veren Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, aranın ardından katılma talebinde bulunan bazı kişilerin belge ibraz etmedikleri için taleplerinin reddedildiğini, belge sunanların ise katılma taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için cumhuriyet savcısına yeniden süre verilerek, duruşma 21 Aralık'a bırakıldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAVZA KAVAKCI DAVAYI İZLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat davasının en kısa sürede neticelenmesini beklediklerini belirterek, "Batı Çalışma Grubu üyelerinin hak ettikleri cezayı alacakları günü, adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmek ve engellemek" suçundan yargılandığı davanın 92. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki AK Parti'li heyet de davayı takip etti.

AK Parti'li Kan, mahkemenin ara kararının ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. 28 Şubat davası için adliyeye geldiklerini kaydeden Kan, şunları söyledi:

"Biz 28 Şubat'ta hayalleri, rüyaları, hayatları üzerinden tanklar yürütülen insanlarımızın temsilcileri ile bugün buradayız. Türkiye'nin her yerinden sivil toplum örgütlerimizden, milletvekillerimizden, vatandaşlarımızdan, 28 Şubat döneminin acısını yüreğinde yaşamış kardeşlerimizle beraberiz. Mahkemenin en kısa zamanda neticelenmesini ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. O dönemin askeri faillerinin, Batı Çalışma Grubu üyelerinin hak ettikleri cezayı alacakları günü, adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

28 Şubat