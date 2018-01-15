Rize'de "Rambo" lakabı ile tanınan Ramazan Çepni, 283 kilogram ağırlığındaki kütüğü sırtında 58 adım taşıdı.
AA'nın haberine göre Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Ramazan Çepni, arkadaşlarının yardımıyla kütüğü düz bir yere çıkardı. Çepni, iple sırtına aldığı kütüğü, zaman zaman zorlansa da 58 adım taşımayı başardı.
Kantara konularak tartılan kütüğün 283,2 kilogram olduğu görüldü.
Çepni, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak geçen yıl amcası Hanefi Çepni'nin ormandan kestiği kütükleri taşıdığını belirterek, kütükleri tarttıklarında en ağırının 203 kilogram olduğunu gördüklerini söyledi.
Bu yıl ise gücünü göstermek istediği için böyle bir deneme yaptığını ifade eden Çepni, çocukluğundan bu yana sporla uğraştığını, hayatı boyunca sigara içmediğini anlattı.
Sağlığını spora borçlu olduğunu aktaran Çepni, "Doğal besleniyorum ama en çok helvayı seviyor ve tüketiyorum." dedi.
Çepni, tarlada çalıştığını ve ağır yük taşıdığını kaydederek, "İş çok fazla yormuyor beni. Taşıdığım 50-100 kilogram ağırlığındaki bohçalar beni zorlamıyor. Önüme ne engel çıkarsa aşıyorum." diye konuştu.
Bu kez kütüğü taşırken az da olsa zorlandığına değinen Çepni, "Elbette bu kez kolay olmadı. 203 kilogram taşımıştım. Şimdi 283 kilograma çıktı. Bu da beni biraz zorladı. Kullandığım ip de rahat hareket etmemi zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE REKORLAR KİTABINA GİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"
Çepni, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Rekorlar kitabında ağırlık taşıyan görmedim ama ağırlık kaldıran sporcuları inceledim. Genellikle omuzlarında kaldırıyorlar. Onlara da rakip olurum. Benim için fark etmez. Onlar taşımıyorlar. Önümüzdeki dönemde rekorlar kitabına girebilmek için çalışacağım."
Çepni'nin arkadaşı Ali Kibar ise Ramazan'ın gücünün Allah vergisi olduğunu belirterek, kendilerinin üç kişi kaldıramadığı yükü Ramazan'ın tek başına kaldırdığını ve herkesin yardımına koştuğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.