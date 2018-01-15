Rize'de "Rambo" lakabı ile tanınan Ramazan Çepni, 283 kilogram ağırlığındaki kütüğü sırtında 58 adım taşıdı.

AA'nın haberine göre Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Ramazan Çepni, arkadaşlarının yardımıyla kütüğü düz bir yere çıkardı. Çepni, iple sırtına aldığı kütüğü, zaman zaman zorlansa da 58 adım taşımayı başardı.

Kantara konularak tartılan kütüğün 283,2 kilogram olduğu görüldü.

Çepni, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak geçen yıl amcası Hanefi Çepni'nin ormandan kestiği kütükleri taşıdığını belirterek, kütükleri tarttıklarında en ağırının 203 kilogram olduğunu gördüklerini söyledi.





283 kilogramlık kütüğü sırtında taşıdı











283 kilogramlık kütüğü sırtında taşıdı

Bu yıl ise gücünü göstermek istediği için böyle bir deneme yaptığını ifade eden Çepni, çocukluğundan bu yana sporla uğraştığını, hayatı boyunca sigara içmediğini anlattı.

Sağlığını spora borçlu olduğunu aktaran Çepni, "Doğal besleniyorum ama en çok helvayı seviyor ve tüketiyorum." dedi.

Çepni, tarlada çalıştığını ve ağır yük taşıdığını kaydederek, "İş çok fazla yormuyor beni. Taşıdığım 50-100 kilogram ağırlığındaki bohçalar beni zorlamıyor. Önüme ne engel çıkarsa aşıyorum." diye konuştu.

Bu kez kütüğü taşırken az da olsa zorlandığına değinen Çepni, "Elbette bu kez kolay olmadı. 203 kilogram taşımıştım. Şimdi 283 kilograma çıktı. Bu da beni biraz zorladı. Kullandığım ip de rahat hareket etmemi zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE REKORLAR KİTABINA GİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Çepni, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Rekorlar kitabında ağırlık taşıyan görmedim ama ağırlık kaldıran sporcuları inceledim. Genellikle omuzlarında kaldırıyorlar. Onlara da rakip olurum. Benim için fark etmez. Onlar taşımıyorlar. Önümüzdeki dönemde rekorlar kitabına girebilmek için çalışacağım."

Çepni'nin arkadaşı Ali Kibar ise Ramazan'ın gücünün Allah vergisi olduğunu belirterek, kendilerinin üç kişi kaldıramadığı yükü Ramazan'ın tek başına kaldırdığını ve herkesin yardımına koştuğunu kaydetti.

Rizeli Rambo

Ramazan Çepni

rize

çayeli

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER