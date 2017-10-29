29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta kutlanacak

Cumhuriyet’imizin 10. yılında İstanbul Beyoğlu’ndaki zafer takında “Durmayalım düşeriz” yazıyordu. 94 yıldır durmadık, düşmedik. Bugün tüm Türkiye tek yürek, saygı ve minnetle Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda, gurur ve coşkuyla sokaklarda kutlamalarda olacak.

ULU ÖNDER ATATÜRK: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 94 YIL ÖNCEKİ RUH DİMDİK AYAKTADIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir” dedi.

Erdoğan, mesajında “Bu vesileyle bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize yüce Mevlâ’dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başta Cumhuriyet’imizin banisi, Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yâd ediyorum. İstiklal Harbi’mizi zafere taşıyan, Cumhuriyet’imize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmışlardır” ifadesine de yer verdi.

‘HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK’

Başbakan Binali Yıldırım ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “hainlerden temizlendikçe daha da güçlendiğini” vurguladı.

PROF. DR. RIDVAN AKIN: CUMHURİYET’E ULAŞILMASI MUKADDERDİ

DEMOKRASİ, ADALET VE HUZUR TALEBİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Cumhuriyet’imizin yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, ‘demokratik laik ve sosyal hukuk devleti’ ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır. Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyet’imize âşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır” dedi.

İSTANBUL'DAKİ 29 EKİM ETKİNLİKLERİ

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: MİLLİ SURUN HİSARINI AŞAMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medyadan kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olacağını ifade eden Bahçeli, “Cumhur, Cumhuriyet’ine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah’ın izniyle aşamayacaktır” ifadesini kullandı.

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DEVROLAN 3 TECRÜBE