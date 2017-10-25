29 Ekim şiirleri lise düzeyinde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için öğrenciler hazırlık içinde. Lise öğrencileri 29 Ekim etkinliklerinde okuyabilmek için en güzel şiirleri araştırıyor. Bizde sizler içi en güzel 29 Ekim şiirlerini derledik. İşte etkinliklerde okunabilecek en güzel lise düzeyinde 29 Ekim şiirleri...

29 EKİM ŞİİRLERİ LİSE DÜZEYİNDE

AKDENİZ’E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk...

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Ömer Bedrettin UŞAKLI

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!…

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl…

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,

Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!..

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!..

Çekince Mehmetçik’ler kılıçları kınından,

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,

Türk’ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!..

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..

Değildir zindan artık bize Anadolu’muz,

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL

CUMHURİYET

Biziz bu memleketin,

Kanı, kemiği, eti.

29 Ekim’de

Kurduk CUMHURİYETİ.

29 Ekim’de,

Yine bir ay parladı,

İşte bu parlak ayın,

CUMHURİYET’tir adı.

Cumhuriyet yolların,

En iyisi, en düzü,

Atatürk’ün zekâsı,

Ak etti yüzümüzü.

29 Ekim’de,.

Bütün ışıklar yansın,

Caddeler baştan başa,

Bayraklarla donansın.

Şerefimiz var, yurdun,

Toprağında, taşında.

Dinç CUMHURİYET’imiz,

Bir sonsuzluk yaşında.

Elele tutuşalım,

Hiç değişmez bu niyet.

Yaşasın Türk Milleti,

Yaşasın CUMHURİYET!

Halil SOYUER

CUMHURİYET BAYRAMI

Gökler ışıklı bugün;

Gülümseyerek güneş.

Diyorki: Ey Türk öğün,

Güzel günler sana eş.

Alev renkli al bayrak,

Fısıldıyor: Sevin, coş,

Bir nehir ol durma ak,

ileriye atıl, koş.

Hepsi ayrı kahraman

Rap rap geçen erlerin;

Onlar yurdu koruyan

Ve bekçisi bu yerin.

Ata’dan aldık inan,

Yelden,ışıktan da hız,

İçimizde heyecan

Ülküye varacağız.

Ardındayız tek izin,

Ülkümüzde bir evet

İsteği hepimizin

Yaşasın Cumhuriyet

Cevdet DEMİRAY

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş’e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

CUMHURİYET

Biziz bu memleketin,

Kanı, kemiği, eti,

Yirmi dokuz Ekim'de,

Kurduk Cumhuriyeti.

Yirmi dokuz Ekim'de,

Yeni bir ay parladı.

İşte bu parlak ayın,

Cumhuriyettir adı.

Yirmi dokuz Ekim'de,

Bütün ışıklar yansın,

Caddeler baştan başa,

Bayraklarla donansın.

Elele tutuşalım,

Hiç değişmez bu niyet,

Yaşasın Türk Milleti,

Yaşasın Cumhuriyet.

Halil SOYUER



CUMHURİYET BAYRAMI

Ay-yıldızlı bayrağım,

Semaları donatmış.

Bugün bayram var diye,

Şafak erkenden atmış.

Yüksek tanklar süslemiş,

Caddeleri, yolları.

Bugün gözler ilerde,

Bugün başlar yukarı.

Akın akın insanlar,

Meydanlara koşuyor.

Bugün bayram var diye,

Bütün millet coşuyor.

Bu güzel Cumhuriyet,

Devletimin temeli.

El üstünde yaşatmak,

Hepimizin emeli.

İ.Hakkı TALAS

CUMHURİYET

Al yıldızlı al bayraklar,

Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar

Renk renk ışıklar yanıyor.

Yirmi üç yıl önce bugün.

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk'ün,

Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin.

Sabahımız, akşamımız.

Kutlu olsun hepimize,

Cumhuriyet Bayramımız.

Vasfi Mahir KOCATÜRK

29 Ekim şiirleri

29 Ekim şiirleri lise düzeyinde

29 Ekim şiirleri lise için