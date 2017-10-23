29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde çalışanlar merakla bu günün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Her yıl Cumhuriyet'in ilan edilmesinin coşkuyla kutlandığı Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da çeşitli gösterilerle ve organizasyonlarla kutlanacak. Peki 29 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil uygulanacak mı? İşte detaylar...
29 EKİM TATİL Mİ?
Milyonlarca vatandaş, Cumhuriyet'in ilanının coşkuyla kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bekliyor. Cumhuriyet Bayramı'nı bekleyen milyonlarca vatandaş bir yandan da bu günün tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar, "29 Ekim resmi tatil mi?" diye soruyor.
29 Ekim, bu yıl Pazar gününe denk geliyor ve aynı zamanda resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim günü kamu kurumları, eczaneler, bankalar, noterler, PTT ve kargo şirketleri çalışmayacak. Eczaneler nöbetçi olarak çalışacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.
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