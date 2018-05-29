İstanbul'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 14. gününde iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine 16 gün kala İslam alemi Ramazan ayının yarısını bitirmek üzere. İstanbul'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte iftar ve sahur vakitleri 29 Mayıs...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ 29 MAYIS

İstanbul'da bugün iftar saat 20:34'de. Dün İstanbullular iftarı saat 20:33'de yapmıştı.

30.05.2018 Çarşamba günü iftar 20:35'de olacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!

GÜNÜN AYETİ

Erkek ya da kadın, inanmış olması yanında bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç şüphesiz arı duru, hoş bir hayat tattıracağız; ve yine şüphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel şey neyse ona göre ödüllendireceğiz.

Nahl, 97

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur."

Buhârî

İSTANBUL SAHUR VE İMSAK VAKTİ

İstanbullular sahura saat 02.00'den sonra kalkacaklar. 15. gün orucunu tutmak için İstanbullular sahuru saat 03:34'e kadar yapacaklar. İmsak saat 03:34'de.

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