9 | 36

Yine Bu Çarşamba itibarıyla her türlü eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivite için uygun zamanlara giriş yapacaksınız. Yurtdışı ve yabancılarla, eğitim, yayıncılık ve medya ile ilgili konularda yapacağınız anlaşmalar, konuşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Kariyerinizde ilerlemeniz için size yardımı dokunacak insanlarla bir arada olup, gelecek kararlarınızı hızlandırabilirsiniz ve bu alanlarda planlar yapabilirsiniz. Uzaktaki akrabanızla olan görüşmeleriniz ve konuşmalarınızda bu süreçten sora bir artış söz konusu olabilir. Haftasonu bu alanlarda vereceğiniz kararları uygulamaya koyabilirsiniz.