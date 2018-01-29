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29 Ocak - 4 Şubat 2018 haftalık burç yorumları

29.01.2018 - 06:29 | Güncelleme:

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 29 Ocak - 4 Şubat haftası burç yorumunuz...

  • 1 29 Ocak - 4 Şubat 2018 haftalık burç yorumları
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Bu haftabaşı duyacağınız bazı şeyler ailenizle beraber sizi destekleyen bazı kararlar almanıza neden olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan duygularınızı gizlememeye ve gayet açık olmaya çalışın. Yeni insanlarla bir araya gelmek sizi mutlu edebilir.

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  • 2 29 Ocak - 4 Şubat 2018 haftalık burç yorumları
    2 | 36

    Çarşamba günü gerçekleşen Tam ay tutulması aşk hayatınızı, çocuklarla olan konuları, yaratıcı ve sanatsal işlerinizi mercek altına alabilir. Bu alanlarda duygusal olarak hızlı ve beklenmedik adımlar hızlanabilir. Aşkı yakalayabilir, flörtünüz varsa ilginizi daha fazla onun konularına yönlendirebilirsiniz. Bebek haberi, çocuğunuz varsa onun hayatındaki olaylar öne çıkmaya başlayabilir. 

  • 3 29 Ocak - 4 Şubat 2018 haftalık burç yorumları
    3 | 36

    Yine bu Çarşamba itibarıyla grupsal çalışmalara eğiliminiz artıyor. Olaylara daha fazla toplumsal gözle bakacaksınız. Geleceğinize yönelik planları organize etmenin, çevrenizi bu planlara dahil etmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınız ve fikir alışverişleriniz artmaya başlıyor. Bu alanlarda haftasonu gayet hızlı ve etkili hareket edeceksiniz.

  • 4 29 Ocak - 4 Şubat 2018 haftalık burç yorumları
    4 | 36

    Boğa Burcu:

    Haftanıza iletişim konularınız aktif olarak başlıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sevdiklerinizle, akraba veya kardeşlerinizle yapacağınız organizasyonlardan fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Bu hafta kariyer ve iş hayatınızda önemli görüşmeler altında olacaksınız.

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  • 5 29 Ocak - 4 Şubat 2018 haftalık burç yorumları
    5 | 36

    Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay Tutulması aile ve yuva alanlarınızı tetikliyor. Ailevi konularda bu tutulmayla beraber beklenmedik olaylar, hızlı ve duygusal kararlar devrede olabilir. Aile üyelerinizin hayatındaki değişimler sizin hayatınıza da yansıyabilir veya evinizle ilgili önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 dakika önce
    Bu arada benı neler bekliyor
  • Misafir 3 saat önce
    Hande hanım gerçekten güzel bir bayansınız
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