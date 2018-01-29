Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 29 Ocak - 4 Şubat haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı duyacağınız bazı şeyler ailenizle beraber sizi destekleyen bazı kararlar almanıza neden olabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan duygularınızı gizlememeye ve gayet açık olmaya çalışın. Yeni insanlarla bir araya gelmek sizi mutlu edebilir.
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2
2|36
Çarşamba günü gerçekleşen Tam ay tutulması aşk hayatınızı, çocuklarla olan konuları, yaratıcı ve sanatsal işlerinizi mercek altına alabilir. Bu alanlarda duygusal olarak hızlı ve beklenmedik adımlar hızlanabilir. Aşkı yakalayabilir, flörtünüz varsa ilginizi daha fazla onun konularına yönlendirebilirsiniz. Bebek haberi, çocuğunuz varsa onun hayatındaki olaylar öne çıkmaya başlayabilir.
3
3|36
Yine bu Çarşamba itibarıyla grupsal çalışmalara eğiliminiz artıyor. Olaylara daha fazla toplumsal gözle bakacaksınız. Geleceğinize yönelik planları organize etmenin, çevrenizi bu planlara dahil etmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınız ve fikir alışverişleriniz artmaya başlıyor. Bu alanlarda haftasonu gayet hızlı ve etkili hareket edeceksiniz.
4
4|36
Boğa Burcu:
Haftanıza iletişim konularınız aktif olarak başlıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sevdiklerinizle, akraba veya kardeşlerinizle yapacağınız organizasyonlardan fazlasıyla keyif alabilirsiniz. Bu hafta kariyer ve iş hayatınızda önemli görüşmeler altında olacaksınız.
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5
5|36
Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay Tutulması aile ve yuva alanlarınızı tetikliyor. Ailevi konularda bu tutulmayla beraber beklenmedik olaylar, hızlı ve duygusal kararlar devrede olabilir. Aile üyelerinizin hayatındaki değişimler sizin hayatınıza da yansıyabilir veya evinizle ilgili önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.
6
6|36
Yine bu Çarşamba günü itibarıyla iş ve kariyer konularınız daha da hızlanabilir. Birden fazla işle uğraşmak, hareketli ortamlar içinde bulunmak, iş konularında kafanızın çözüme yönelik çalışması, bir yandan gruplarla birlikte olmak, onların fikirlerine önem vermek gibi etkiler daha fazla önem kazanacak. Kariyerinizle ilgili konularda daha fazla görüşmeler ve konuşmalar içinde olacaksınız. Haftasonu göz önünde olacağınız ortamlarda, çalışıyorsanız iş alanlarınızda hızlı ve verimli bir şekilde hareket edeceksiniz.
7
7|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı, daha somut ve elle tutulur işlerin peşinden gitmeye önem gösterebilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Parasal konularda karşınıza gelen konuların sizi hemen aşağıya çekmesine izin vermeyin. Yoğun iş görüşmeleriniz, farklı konu ve olaylar etrafında cereyan edebilir.
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8
8|36
Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay Tutulması, kısa seyahatlerinizi, öğrenim hayatınızı, iletişime dayalı işlerinizi hızlandırabilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, teknoloji, bilişim, sosyal medya alanlarınızda hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yakın çevrenizde olup bitenlere bu tutulma zamanında odaklanabilirsiniz. Akraba, kardeş veya komşularınızın hayatındaki duygusal değişimler bu tutulmada karşınıza gelebilir.
9
9|36
Yine Bu Çarşamba itibarıyla her türlü eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivite için uygun zamanlara giriş yapacaksınız. Yurtdışı ve yabancılarla, eğitim, yayıncılık ve medya ile ilgili konularda yapacağınız anlaşmalar, konuşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Kariyerinizde ilerlemeniz için size yardımı dokunacak insanlarla bir arada olup, gelecek kararlarınızı hızlandırabilirsiniz ve bu alanlarda planlar yapabilirsiniz. Uzaktaki akrabanızla olan görüşmeleriniz ve konuşmalarınızda bu süreçten sora bir artış söz konusu olabilir. Haftasonu bu alanlarda vereceğiniz kararları uygulamaya koyabilirsiniz.
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10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı, kişisel isteklerinize ulaşabilir, eviniz, ailenizle vakit harcamayı tercih edebilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Önünüzdeki seçeneklerin fazla olması hangi yöne gitmeniz gerektiği konusunda sizi zorlayabilir. Maddi konularda sıkıntılarınızı alacağınız yardımlarla halledebileceksiniz.
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11
11|36
Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay tutulması, maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir ev veya miras meselesi sonuca kavuşabilir. Borçlarınızın ve ödemelerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Yine bu tarih ve sonrasında parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak. Maddi konularda güzel sonuçlar altındasınız. Maddi anlamda çok fazla bağımsız hareket edemeyeceksiniz ama bir yandan da karşılaşacağınız olaylar sizin güzel ilişkiler kurmanıza neden olacak. Parasal paylaşımlar, malların, mülklerin paylaşılması gibi etkiler, gündemde olabilir.
12
12|36
Başkalarıyla iş konusunda finansal ortaklıklar yapmak söz konusu olabilir. Bu süreç, projelerinizde destek göreceğiniz ve destek alacağınız bir süreç olacak. Hayatınızla ilgili finansal değişiklikleri yapabileceğiniz, bu konularda konuşma ve görüşmelerinizi arttıracağınız ve özellikle radikal kararlar alacağınız günler içindesiniz. Haftasonu yapmanız gereken işlerinizi maddi yönden iyi organize edecek, kafanızdaki planları hayata geçireceksiniz.
13
13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı, üzerinizde sakinlik, uyuşukluk hissedebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Dinlenmek ve sakin durmak güzel birgün geçirmenize neden olacak. Dış ortamlardan alacağınız teklifleri kendinizi çok zorlamadan değerlendirebilirsiniz. Özel hayatınızda huzurunuz yerinde.
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14|36
Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay tutulması, hayati kararlarınızı ve özel hayatınızı etkiliyor. Önemli kararlar arifesine girebilir, alacağınız kararların hayatınızı hızlı ve beklenmedik olaylarla şekillendirdiğini görebilirsiniz. Bu tutulma size ilişkilerinizde güzel bir açılım sunacak. Ortaklaşa adımlarınızda hızlanabilir.
15
15|36
Yine bu Çarşamba itibarıyla ilişkilerinizle ilgili konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Motivasyonunuz yüksek olacak. Bir anlamda sosyal olmak isteyeceksiniz. Karşı tarafın onayını almak, onunla beraber hareket etmek bu süreçte önemli olabilir. Danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bu konuların da hız kazandığını görebilirsiniz. Ortaklı işlerinizde ortağınızla olan konuşma ve görüşmeleriniz de artmaya başlıyor. Haftasonu özel hayatınızda alacağınız kararları, sevdiğiniz insanla beraber hayatınıza geçireceksiniz. Bu kararlar çocuğunuzla ilgili olabilir.
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16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı, sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla yapılacak planlar ve programlar devreye girmeye başlayacak sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Geleceğe dair yapılacak akıllıca planlar uzun dönemde size kazandırabilir. İş hayatınızda hızlı gelişmelerin kapıda olduğu bir haftadasınız.
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17
17|36
Çarşamba günü oluşan Tam Ay tutulması, sağlığınızı etkiliyor. Bu tutulmayla beraber görünmeyen, uzun zamandır ihmal ettiğiniz sağlık konuları karşınıza gelebilir. Hayatın akışıyla birlikte Şubat ayı içinde size verdiğim dönemleri dikkatlice gözden geçirin ve adımlarınızı atın. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu tutulma adeta sizi zorlayacak. Şartları çok zorlamamalı, karşılaşacağınız beklenmedik olaylar karşısında sakin durmalısınız.
18
18|36
Yine Çarşamba günü itibarıyla artık iş hayatınızda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Sorun yaşadığınız konularda sorunlarınızı çözüme kavuşturmak da her zamankinden kolay olacak. Bir yandan da dolaşım sisteminize dayalı birtakım sıkıntılar yaşıyorsanız kontrollerinizi yaprtırabilirsiniz. Haftasonu ise, aile hayatınızda yapılması gereken işleriniz için kolaylıkla harekete geçebilir, fikirlerinizi uygulamaya koyabilirsiniz.
19
19|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı, çalışma hayatınızda sorumluluklarınız üzerinize yük olabilir yine de hayatınızı destekleyecek adımlar içerisine girebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Özel hayatınızda anlaşmazlıklarınızı tepkilerle değil, konuşarak ve ilgili olarak çözmeye çalışın.
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20|36
Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay tutulması, sosyal çevrenizi hareketlendirecek. Arkadaşlarınızla olan işlerinizde, onların hayatında hızlı ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Sosyal çevreniz değişebilir. Onlarla bazı beklenmedik hassaslıklar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Bu tutulma idealleriniz ve fikirlerinizdeki değişimleri de kapsayabilir. Yine arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde, sosyal çevrenizi işin içine alacak çalışmalarınızda önemli duygusal adımlar, sonuçlar karşınıza gelebilir. Geleceğinizi ilgilendirecek önemli adımlar atabilirsiniz.
21
21|36
Yine bu Çarşamba günü itibarıyla aşk hayatınızda, eğlence alanlarınızda, hobilerinizde, sportif faaliyetlerinizde konuşma ve görüşmeleriniz artıyor. Aşkı daha fazla konuşmaya başlayacaksınız. Yaratıcılık gerektiren işleriniz için, tiyatro, sinema ya da kitap yazmayla alakalı bir projeniz varsa ideal bir dönemdesiniz. Sanatsal konularda yaratıcılığınız çok ama çok yükselecek. Çocuğunuzla ilgili konularda da onunla olan iletişiminiz önemli olmaya başlıyor. Haftasonu ise, yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde hızlı ve efektif olabilirsiniz. Fikirlerinizi eyleme dökeceksiniz.
22
22|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı, farklı ortamlarda ve insanlarla değişik planların içerisinde olacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. İsteksiz ve sabırsız tutumlar akşam saatlerinde yoğun olabilir. Aile büyüklerinizle yapacağınız bazı konuşmalar geleceğinizle ilgili endişelerinizi yokedebilir.
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23
23|36
Çarşamba günü Aslan burcunda öğleden sonra gerçekleşen Tam Ay tutulması, kariyer ve iş alanlarınızda, toplumsal statünüzde önemli ve beklenmedik değişimleri ve olayları karşınıza getirebilir. Kariyerinizde ve iş alanlarınızda bir üst noktaya geçebilir, açılımlar yaşayabilir veya değişik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
24
24|36
Çarşamba günü itibarıyla ev hayatınızı daha yakından inceleme, evle ilgili planlar yapma ve önemli konuların konuşulması, geçmişte çözülmemiş konu ve olayların yeniden karşınıza gelmesi söz konusu olabilir . İç sesinizi dinlemeniz, ileriye dönük projelerinizde size çok faydalı olabilir sevgili Akrepler. Bu süreçte hem ailenizi hem kendi iç sesinizi dinlemeye özen gösterin. Haftasonu aile hayatınız için yapacağınız harcamalarınız ya da yatırımlarınızla ilgili adımlarınız hızlanabilir. Aile hayatınızdaki fikirleri uygulamaya dökebilirsiniz.
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25|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı, ortaklaşa para alanlarınıza yoğunlaşacak, kendi iç dünyanızla daha fazla haşır neşir olacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Arkadaşlarınızla evinizde yapılacak planlar sizi fazlasıyla mutlu edebilir. Sevdiklerinizle iletişiminizi güçlü tutacaksınız.
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26
26|36
Çarşamba günü gerçekleşen Ay tutulması, seyahatlerinizi, dış koşullara, yabancılara bağlı işlerinizi, eğitim alanlarınızı, ticari konuları ve hukuksal meseleleri hayatınıza taşıyabilir. Bu alanlarda beklenmedik duygusal sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
27
27|36
Yine Bu Çarşamba itibarıyla zihinsel becerilerinizi geliştireceksiniz, bir yandan da fikirlerinizi hem konuşma hem yazma yoluyla başkalarına iletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevre iletişiminiz artacak; tartışmalar, konuşmalar, anlaşmalar, çok sayıda kontakların gündeme geleceği bir döneme giriş yapacaksınız. Haftasonu kafanızdaki planları hayatınıza aktarabilir, fikirleriniz konusunda kolaylıkla harekete geçebilirsiniz. Şansınız yüksek olacak.
28
28|36
Oğlak Burcu:
Sevdiğiniz insanla yapılacak güzel planlar bu haftabaşı sizi keyiflendirebilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Yakın çevrenizde bulunan insanlarla da bir arada bulunabilirsiniz. Düşüncelerinizde gitgelleriniz bu aralar fazla olmasına rağmen maddi konularda daha istikrarlısınız.
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29
29|36
Çarşamba günü oluşan Tam Ay tutulması ortak para hanenizde oluşuyor. Ortaklaşa parasal gelirlerinizde beklenmedik ve ani oluşumlar gündeme gelebilir. Bir borç, ödeme, gözden kaçırılmış bir evrak, sigorta, prim konusuna dikkat edin. Eşinizin hanesinde de parasal konularda önemli olaylar oluşabilir. Sizi değiştirecek, dönüştürecek sürpriz olaylarla da karşılaşabilirsiniz.
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30|36
Çarşamba günü itibarıyla maddi konularda parayı idare edebilme ve para kazanma becerinizi artıracaksınız. Finansınızla ilgili konularda pratik çözümler üretebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ticari aktivitelerde hızlanmalar olabilir, yine parasal konularda önemli anlaşmalar, konuşmalar gündeminizde yer alabilir. Haftasonu, maddi konularda alacağınız kararlarınız sizi hareketlendirecek. Kafanızdaki fikirleri iyice gözden geçirip harekete geçebilirsiniz.
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31|36
Kova Burcu:
Bu haftabaşı çalışma koşullarınıza odaklanacak ve parasal konularda harcamaya meyilli olacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Özel hayatınızda bencilliğinizi ve kendinize düşkünlüğünüzü kontrol etmeye çalışın. Kendinize yapacağınız yatırımlar hızlanıyor.
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Çarşamba günü oluşan Tam Ay tutulması özel hayatınızı, ikili ilişkilerinizi, ortaklaşa adımlarınızı tetikliyor. Bu alanlarda önemli kararlar alabilir, karşınıza gelecek olan olaylarla istediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Eşinizin hayatındaki gelişmeler, hızlı adımlar sizin hayatınızıda değiştirebilir. Önemli bir taşınma olayına girişebilirsiniz. Ortaklı bir takım projeler, hukuki konular önem kazanıyor.
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Yine bu Çarşamba itibarıyla kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz, ikna yeteneğiniz artacak. Bir yandan da iletişimsel konuların daha hızlı akmaya başladığını göreceksiniz. Önemli konuşmalar, yazılı anlaşmalar yapmak açısından da uygun bir süreç içine gireceksiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi diğer insanlara aktarmak önem kazanıyor. Haftasonu sosyal çevrenizle beraber hayatınızda uygulamak istediğiniz yeni fikirleri, yeni planları devreye sokabilirsiniz. Çevrenizle beraber hareket edeceksiniz.
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34|36
Balık Burcu:
Bu haftabaşı, aşk hayatınız ve eğlence alanlarınız hareketlenmeye başlayacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kafanızı rahatlatmak ve biraz daha hayatın eğlenceli yanlarına odaklanmak isteyeceksiniz. Özel hayatınızda sevdiğinizden güzel teklifler ve destekler almanız mümkün.
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Çarşamba günü gerçekleşen Tam Ay tutulması, iş, hizmet alanlarınızda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. İşinizle ilgili konularda duygusal kararlar karşınıza gelebilir. Bir sonlanma veya yeni bir haber oluşabilir. Günlük hayatınızın akışında da beklenmedik olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu tutulma esnasında sağlığınıza ve günlük alışkanlıklarınızdaki değişimlere dikkat edin.
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Yine bu Çarşamba itibarıyla iletişiminizi kısabilir, kendinizi çevrenizden soyutlayabilirsiniz. Bu 15 günlük döngüde plan yapabilir, fikirleriniz üzerinde çalışabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Yalnız çalışmak avantajlı sonuçlar getirebilir. Kendinizi rahat bir şekilde ifade edemediğiniz için önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Haftasonu kafanızın içinde şekillenen ve size ilham veren fikirlerinizi, toplum önünde ve iş alanlarınızda gösterebilirsiniz. Kendinizi güçlü ve etkin hissedeceksiniz.
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