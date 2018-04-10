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Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her ne ise Bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki Güzellikler de var bu hayatta

Gel git’lerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? “Hüzün olgunlaştırır”“Kaybetmek sabrı öğretir”