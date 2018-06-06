Adıyaman'da bugüne kadar girilmeyen bir mağaraya girerek içerisinde binlerce yarasanın ve sarkıtların olduğunu keşfeden 3 arkadaş, mağaranın korunmasını istiyor. Binlerce yarasanın bulunduğu mağaranın zemin kısmında akarsu ile yarasa gübreleri bulunuyor.

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’ın Kömür Beldesi'nde ikamet eden Zeki Doğru, Mehmet Doğru ve Ragıp Bağcı, beldenin kuzey kesimlerinde bir mağarayı fark ederek içerisine girdi. 3 arkadaş burada binlerce yarasa kolonisini keşfetti. Giriş kısmı çamurdan dolayı dar olan, içerisi ise oldukça geniş ve ferah olan yarasa mağarasının turizme kazandırılması isteniyor. Mağaranın tavan ve duvar kısımlarındaki sarkıtlar da görenleri hayran bırakıyor.

Binlerce yarasanın bulunduğu mağaranın zemin kısmında ise akarsu ile yarasa gübreleri bulunuyor. Mağara civarında faaliyet gösteren mermer ocaklarında patlatılan dinamitler ve iş makinelerinden dolayı mağaranın hasar görebileceği belirtilerek, bir an önce mağaranın koruma altına alınması gerektiği vurgulandı.

"KORUNMASINI İSTİYORUZ"

Keşfettikleri mağaranın turizm açısından oldukça büyük bir öneme sahip olabileceğini, yarasa gübrelerinin de tarım, enerji, kozmetik ve savunma sanayinde kullanılabileceğini belirten Zeki Doğru, “Mağarayı arkadaşımla beraber keşfettik zaten bilinen bir mağaraydı. Hem turizm açısından kocaman, çok geniş, derin bir mağara. Başka yerlerde gördüğümüz mağaralardan pek bir farkı olmayan, sütunlu görünecek bir yer. Şu anda mermercilerin mevkiinde olan mağara onların tehdidi altında, 3 gün sonra değilse de 5 gün sonra yıkılacak bir mağara. Milyonlarca yarasanın yaşadığı bizim sağlığımız için, herkesin sağlığı için buranın korunmasını istiyoruz. Yetkililerimizden hem turizme açmalarını hem de mermercilerin tehdidinden kurtarmalarını istiyoruz” dedi.

Herkesin mağaraya hayran kalacağını belirten Ragıp Bağcı, merak sayesinde yarasa mağarası keşfettiklerini ve son derece mutlu olduklarını söyleyerek, “Yeni yeni görüyoruz ve buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz kısacası. Serin ve güzel bir ortam, diğer mağaralara kıyasla beğendik, güzel, korunmasını istiyoruz. Mermer ocaklarının tehdidi altında bilindiği gibi, bozulmasını istemiyoruz” diye konuştu.

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