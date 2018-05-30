ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump (46) pazar günü Twitter adresinde paylaştığı fotoğraf ile tepkileri üzerine çekti. Fotoğrafta Trump, 2 yaşındaki oğlu Theodore James’i kucağına almış severken görülüyor ve altında “Pazar Sabahı” ifadesi okunuyor. Bu son derece masum fotoğrafın tepki çekmesinin nedeni ise talihsiz bir güne denk gelmesi. Çünkü aynı gün ABD’nin Mülteci Yerleştirme Ajansı (ORR), 2017 yılının son üç ayında bin 500 göçmen çocuğunun “izini kaybettiğini” açıkladı. Bu açıklama göçmenler ve insan hakları savunucularının büyük tepkisini çekti.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 27, 2018

Gazete Habertürk'ün haberine göre çocukların Trump yönetimi tarafından anne babalarından zorla alındığı ve Ivanka Trump’ın buna göz yumduğu üstelik bu fotoğrafla göçmen aileleriyle alay ettiği ileri sürüldü. Trump yönetimi geçen ay, anne ve babaları sınır dışı edilen çocukların devlet gözetime alınması için bir yasal düzenleme hazırlamış, ABD basını bu çocukların, ABD ordusunun üslerine yerleştirileceğini ileri sürmüştü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER