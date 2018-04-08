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“Biz erkek başımıza bu işte zorlanıyoruz sen kadın halinle nasıl yapacaksın?" diye tepkiler aldım. Ben de "Kadının başaramayacağı iş yoktur" dedim. Bu işi başarmak için hedefimi çizmiştim. Bu işi kurarken iki hedefim vardı. Birincisi istiridye mantarı üreterek dünyaya açılmak, ikincisi de yüzde elli zihinsel engelli olan iki evladıma iyi bir gelecek bırakabilmek.