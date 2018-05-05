Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yılın ilk çeyreğinde geri dönüştürülen 33 hurda gemiden yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildiğini bildirdi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin Türkiye dahil 5'i Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere 16 ülkede bulunan geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldığını söyledi.
Türkiye'deki tek gemi söküm bölgesinin İzmir Aliağa'da olduğunu dile getiren Öztürk, burada 22 gemi geri dönüşüm firmasının faaliyet gösterdiğini aktardı.
Ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'inin çelikten oluştuğuna dikkati çeken Öztürk, hurda gemilerin yüzde 95'inin yeniden kullanılabildiğini belirtti.
Bu kapsamda ekonomiye kazandırılan hurda gemilerin yılın ilk üç aylık verilerini paylaşan Öztürk, "Geçen yıl ilk üç ayda Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ndeki tesislere gelen gemi sayısı 44, çelik ağırlıkları ise 128 bin olurken, 2018'in ilk 3 ayında ise tesislere gelen gemi sayısı 33, toplam çelik ağırlıkları ise 180 bin tonu buldu. Bu kapsamda, bu yıl gelen gemilerin çelik ağırlık tonajlarında artış gözlemlendi. Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi." diye konuştu.
Gemi geri dönüşümlerinin Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan ilgili mevzuata uygun yapıldığına dikkati çeken Öztürk, geri dönüştürülen gemilerden çıkan çeliğin yanı sıra asbest, sintine suyu-yağ, tıbbi atıklar, akü, pil gibi maddelerin söküm yapan firmalarca "Atık Alım Senedi" karşılığında, Gemi Geri Dönüşüm Sanayiciler Derneğine teslim edildiğini ve Atık Yönetim Merkezine ait geçici depolama alanında depolandığını anlattı.
"Ülke ekonomisine kazandırılan hurda gemiler, aynı zamanda birçok vatandaşımıza da istihdam sağlıyor"
Müsteşar Öztürk, daha sonra bu atıkların Mobil Atık Takip Sistemi'nde (MoTAT) çevre lisansı verilen bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderildiğini belirterek, "Ülke ekonomisine kazandırılan hurda gemiler, aynı zamanda birçok vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Her yıl hurda gemilerden ekonomiye sağlanan gelir artarken, bu alanda ülkemiz, diğer ülkelere model olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl 817 bin 807 ton ağırlığında 189 hurda geminin geri dönüşümü ile ekonomiye 250 milyon dolar katkı sağlanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.