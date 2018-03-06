Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) filmi sadece oyunculuk dallarında yalnızca 2 ödül alabildi. Ancak insanı yürekten sarsan hikâyesi ile pek çok kişinin hafızalarına kazındı. Gazete Habertürk'teki habere göre; bunda en önemli pay kuşkusuz gerçek bir hikâyeye dayanmasıydı. Filme konu olan olay Missouri’de yaşayan Marianne Asher-Chapman’ın başına gelmişti.

Anne Asher-Chapman’ın anlattıklarına göre kızı Angela, evlendikten kısa süre sonra 2003 yılında birden ortadan kayboldu. Genç kızın eşi Michael Yarnell, Asher-Chapman’a kızının “başka bir adamla kaçtığını” ileri sürdü. Buna inanmayan anne, billboard ilanları dahil her türlü yöntemle kızını aradı. Bilgi verenlere 5 bin dolar ödül vaat etti ve polisi sık sık arayıp gelişmeleri sordu.

5 yılın sonunda ise damadı kızını öldürdüğünü itiraf etti ancak Angela’nın cesedinin yerini söylemeyi reddetti. Marianne Asher-Chapman, bugün hâlâ kızının cesedini arıyor. BBC’ye verdiği röportajda “Bütün anneler gibi kızımın cesedini görmeli ve ona veda etmeliyim. Bu benim hakkım ve bundan vazgeçemem” diyor. Acılı anne, her an kızının cesedini bulacak ve onu gömecek gibi aracının bagajında bir küreği de hazırda tutuyor.

Filmde acılı anneyi canlandıran Frances McDormand, Oscar gecesi En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanmıştı.

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