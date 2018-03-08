TBMM Genel Kurulu’nda, torba tasarı olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın birinci maddesi üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının verdiği önergeyle, Pasaport Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası değiştirildi.

"ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI" İFADESİ ÇIKARILDI

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, sürekli diplomatik pasaport sahibi olanların sıralandığı maddeden “eski Dışişleri Bakanları” ifadesi çıkarılarak yerine “Eski bakanlar ve eski TBMM üyeleri” ifadesi getirildi. Ayrıca aynı yasanın 14’üncü maddesinde yer alan ve görevleri sırasında diplomatik pasaport verilenlerin sıralandığı bölümden de TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar çıkarıldı.

Önergede şöyle denildi:

“Eski bakanlara ve TBMM eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliğinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır.”

Önergenin okunması ve oylanması sırasında hiçbir partiden itiraz gelmedi ve madde kabul edildi. Önergeden şaklaşık 3 bin 500 eski milletvekili yararlanacak.

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