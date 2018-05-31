PAEM 3 bin komiser yardımcısı adayı alımları için duyuru yayımlandı. Komiser adayları uzun süredir alımları bekliyordu. Müjdeli haber gelmiş oldu. 3 bin komiser yardımcısı adayı alımları ne zaman başlayacak?

PAEM'DEN AÇIKLAMA

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300’ü kadın, 2700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 22/07/2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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