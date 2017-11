3 bin yıllık aşiretin üyeleri ilk kez Diyarbakır'da bir araya geldi

Yapılan araştırmalarda 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Metina aşiretinin üyeleri ilk kez Diyarbakır'da bir araya geldi. Dernek kurarak kurumsal bir yapıya bürünen aşiret, kan davası gibi toplumsal yaraları sarmanın yanı sıra eğitim, kültür ve sanat gibi konularında da çalışmalar için bir yardımlaşma kampanyası düzenledi. Kampanyada kısa sürede binlerce lira toplandı.

İHA'nın haberine göre, nüfusunun büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip Metina aşireti, Nisan ayında Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği'ni (Metina-Der) kurarak kurumsal bir kimliğe büründü. Dernek Yenişehir ilçesinde bulunan Kış Spor Kompleksi'nde bir yardımlaşma kampanyası düzenledi.

"DEVAMI GELECEK"

Kısa sürede binlerce liranın toplandığı kampanyada konuşan Dernek Başkanı Aydın Pirinççioğlu, düzenlenen etkinliğinin en önemli özelliğinin Metina ailesinin ilk kez bir araya gelmesi olduğunu ifade ederek, "Aile üyelerimizin Güneydoğu'nun her tarafından gelip bize katılmaları, düşüncelerini, fikirlerini söylemesi bizim için çok onur verici bir şey oldu. Onun dışında bütün Diyarbakır'da yaşayan Metinalıların ilk istişare toplantısı oldu. Bunun devamı gelecek. Metinalılar her tarafta yönetim kurulu adına gerek metropollerde, gerek kırsalda derneğin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar faydalı olduğunun kanısına vardı. Bu konuda bu çatı bizim için çok önemli. Gerek ailemiz için gerek bölge için ne kadar paylaşımcı olduğumuzu bugün burada istişare ettik. İleri ki süreçte etkinliklerimizi daha da genişleteceğiz ve Metina'nın olduğu her yerde insanlara ulaşmaya çalışacağız" dedi.