3 de Febrero - Deportivo Capiata maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında 3 de Febrero ile Deportivo Capiata, 15 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:30. 3 de Febrero 10 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Deportivo Capiata 19 puanda ve 7. sırada. 3 de Febrero son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo Capiata, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 627. İddaa'da 3 de Febrero kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Capiata kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

3 de Febrero son haftadaki Club Guarani müsabasında 0-4 yenildi.

Deportivo Capiata ise Sportivo Luqueno karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

3 de Febrero, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 3 de Febrero, kendi sahasında 8 gol attı, 15 gol yedi.

Deportivo Capiata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Deportivo Capiata, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.